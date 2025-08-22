Актор шокував новиною про те, що сьогодні й досі спілкується мовою ворога в особистій розмові. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

Український актор Артемій Єгоров розповів, що перехід із російської на українську мову відбувся для нього досить легко.

У публічному просторі він намагається спілкуватися переважно українською. Водночас у повсякденному житті відповідає тією мовою, якою до нього звертаються: російською – якщо розмову починають нею, і українською – якщо співрозмовник обирає українську.

Я вважаю, що публічно потрібно спілкуватися винятково українською. І я це роблю. Все інше, вибачте, – моя особиста справа,

– заявив Єгоров.

Актор наголошує, що не відмовився від використання російської у приватному житті, адже вважає це своїм особистим вибором. Нагадаємо, нещодавно Артемій Єгоров потрапив у гучний скандал. Однак згодом актор публічно вибачився в українців.