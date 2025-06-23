Після публікації поста Артемій отримав чимало критики на свою адресу. Тепер Єгоров публічно попросив вибачення в українців. Про це повідомляє Кіно 24 із посиланням на сторінку актора.

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Артемій Єгоров публічно попросив вибачення в українців: що сказав актор

У зверненні Єгоров зазначив, що створив допис, який згодом видалив, під впливом болю й відчаю, викликаних постійними обстрілами та смертями. За його словами, сувора реакція людей дала зрозуміти, що зараз – не час для втоми.

Урок засвоєний. Видалив його, бо образив людей, яких я дуже поважаю, це мої колеги-воїни. Цього точно не планувалось. Хлопці, прошу, не тримайте зла,

– написав Єгоров.

Окрім того, актор подякував усім, хто утримався від хейту та осуду. У коментарях Єгора уже підтримало чимало українців.

Що відомо про скандал

Артемій Єгоров втрапив у гучний скандал через свою публікацію в інстаграмі. Актор написав, що "втомився від війни" і що її "пора завершувати". За його словами, "війна не може бути священною, великою, справедливою чи якоюсь там ще".

Вона може бути тільки й*баною. Цю й*бану війну треба завершувати. Я не знаю, як саме, але її треба зупиняти,

– написав актор.

На його публікацію відреагували чимало українських акторів, які сьогодні захищають нашу країну на фронті.