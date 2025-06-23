После публикации поста Артемий получил немало критики в свой адрес. Теперь Егоров публично попросил прощения у украинцев. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на страницу актера.

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Артемий Егоров публично попросил прощения у украинцев: что сказал актер

В обращении Егоров отметил, что создал сообщение, которое впоследствии удалил, под влиянием боли и отчаяния, вызванных постоянными обстрелами и смертями. По его словам, суровая реакция людей дала понять, что сейчас – не время для усталости.

Урок усвоен. Удалил его, потому что оскорбил людей, которых я очень уважаю, это мои коллеги-воины. Этого точно не планировалось. Ребята, прошу, не держите зла,

– написал Егоров.

Кроме того, актер поблагодарил всех, кто воздержался от хейта и осуждения. В комментариях Егора уже поддержало немало украинцев.

Что известно о скандале

Артемий Егоров попал в громкий скандал из-за своей публикации в инстаграм. Актер написал, что "устал от войны" и что ее "пора завершать". По его словам, "война не может быть священной, великой, справедливой или какой-то там еще".

Она может быть только й*баной. Эту й*баную войну надо завершать. Я не знаю, как именно, но ее надо останавливать,

– написал актер.

На его публикацию отреагировали немало украинских актеров, которые сегодня защищают нашу страну на фронте.