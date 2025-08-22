Артемий Егоров шокировал новостью, что не отказывается от русского языка: "Мое личное дело"
- Артемий Егоров признался, что не отказывается полностью от русского языка, отмечая, что это его личное дело.
- Актер рассказал, что не разговаривал на украинском с детства, но переход с русского дался ему легко.
Известный украинский актер Артемий Егоров признался, что не разговаривал на украинском языке с самого детства. Однако переход с русского ему дался довольно легко.
Актер шокировал новостью о том, что сегодня до сих пор общается на языке врага в личном разговоре. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.
Что сказал Артемий Егоров о русском языке?
Украинский актер Артемий Егоров рассказал, что переход с русского на украинский язык состоялся для него достаточно легко.
В публичном пространстве он старается общаться преимущественно на украинском. В то же время в повседневной жизни отвечает на том языке, на котором к нему обращаются: на русском – если разговор начинают на нем, и на украинском – если собеседник выбирает украинский.
Я считаю, что публично нужно общаться исключительно на украинском. И я это делаю. Все остальное, извините, – мое личное дело,
– заявил Егоров.
Актер отмечает, что не отказался от использования русского в частной жизни, ведь считает это своим личным выбором. Напомним, недавно Артемий Егоров попал в громкий скандал. Однако впоследствии актер публично извинился перед украинцами.