Коли за вікном холодно, темніє непристойно рано, а виходити з дому хочеться приблизно так само сильно, як у понеділок на роботу, саме час знайти хороший серіал. І бажано такий, після якого власна тепла квартира здаватиметься справжнім п'ятизірковим курортом.

24 Канал зібрав атмосферні серіали на вечір, в яких вистачає загадок, напруги та похмурих краєвидів. Тут герої борються не лише з погодою, а й із власними демонами, небезпечними людьми та таємницями минулого.

"Терор", 2018

Жанр: історичний трилер, жахи, драма

IMDb: 7,8

У 1845 році два британські кораблі вирушають в експедицію до Арктики, щоб знайти Північно-Західний прохід. Однак дослідники опиняються в крижаній пастці, де їм доводиться боротися з голодом, хворобами та загадковою істотою, яка полює на екіпаж.

Чому варто подивитися. Це серіал, після якого навіть протяг із вікна здаватиметься приємним морським бризом. Моторошна атмосфера, безмежні льодові простори та психологічна напруга створюють відчуття справжньої ізоляції. Особливої уваги заслуговує перший сезон, заснований на історії зниклої експедиції Франкліна.



"Терор": дивитись трейлер

"Мейр з Істтауна", 2021

Жанр: кримінальна драма, детектив

IMDb: 8,4

У невеликому американському містечку стається жорстоке вбивство. Розслідування доручають детективці Мейр Шіен, яка паралельно намагається впоратися з особистими трагедіями та складними сімейними стосунками. І, звісно, у містечку, де всі знають одне одного, майже кожен має що приховувати.

Чому варто подивитися. Кейт Вінслет тут настільки переконлива, що про її голлівудський статус забуваєш уже за кілька хвилин. Серіал майстерно поєднує детективну інтригу, сімейну драму та атмосферу холодного провінційного містечка. А сім епізодів – саме той формат, коли можна подивитися всю історію за вихідні.



"Мейр з Істтауна": дивитись трейлер

"Північні води", 2021

Жанр: психологічний трилер, історична драма

IMDb: 7,6

Колишній військовий хірург Патрік Самнер вирушає на китобійному судні до Арктики, сподіваючись залишити позаду своє непросте минуле. Однак серед екіпажу опиняється жорстокий гарпунер Генрі Дракс, зустріч із яким перетворює подорож на справжній кошмар.

Чому варто подивитися. Колін Фаррелл у ролі Дракса настільки моторошний, що його персонаж лякає більше за арктичні морози. Серіал вражає реалістичними краєвидами, похмурою атмосферою та безжальним сюжетом. Тут немає романтики морських пригод – лише боротьба за виживання та люди, які іноді страшніші за дику природу.

"Північні води": дивитись трейлер





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