Цимбалару пояснила, чому українські актори знімалися у серіалах з росіянами

Тривай час українські подакшини й телеканали запрошували російських акторів на зйомки в серіалах. Тут для них створювали комфортні умови, росіяни отримували в рази більші зарплати, ніж українські актори. Чому так було і хто за має нести відповідальність – читайте далі.

Ні для кого не секрет, що Росія тривалий час фінансувала зйомки кіно в Україні, сюди запрошували російських акторів. В інтерв'ю 24 каналу актори Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару розповіли, чи бували вони в ситуаціях, коли до росіян на знімальних майданчиках ставилися краще.

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Григорій Бакланов зізнався, що приниження чи утисків не було. Хоча лише з його поколінням прийшла хвиля адекватного ставлення до українських акторів. Їх почули залучати на головні ролі, почали писати про них у ЗМІ. Бо раніше було за щастя отримати роль в епізоді серіалу, оскільки в основному там знімалися росіяни.

Та для мене завжди було дивно, що коли до українських кінопроєктів запрошували росіян, їм надавали ті умови, яких вони не отримували в Росії. І майже всі актори, які приїжджали сюди на зйомки, казали, що там їм ніхто не платить такі гонорари і так не приймає. Звісно, що вони хотіли їхати сюди,

– поділився Бакланов.

Дружина Григорія – Анастасія Цимбалару додала, що російські актори не самі приїжджали в Україну, їх цілеспрямовано запрошували й створювали всі умови.

Хто має нести відповідальність за зймоки росіян в Україні

Анастасія зізналася, що її дуже злить, коли всю відповідальність за таку ситуацію перекладають на акторів. Це дуже неприємно: "Чому сюди запрошували росіян? Чому їм більше платили? Чому їх тут робили зірками, коли є багато українських акторів? Мені теж цікаві відповіді на ці питання. Люди мають зрозуміти, що актори – це наймана робоча сила. Є продюсер, продакшн, телеканал, це ті, хто керують всіма процесами. Мені дуже прикро, що люди впевнені, що зйомки росіян в Україні – це провина українських акторів. Ми всі були в такій ситуації: або сидіти вдома і не працювати, або приймати умови, які диктує продюсери, телеканали і продакшини. Мені дуже хочеться, щоб не тільки на акторів лягала вся відповідальність, щоб наші продюсери, телеканали теж почали відповідати на ці питання".

Люди постійно пишуть: "Ага, самі знімалися з російськими акторами". Хочеться сказати: "А я що забороняла запрошувати українських акторів?". Та ми всі мріяли розвивати українське, зніматися в українському кіно, українською мовою. Знаєте, яка в нас кількість крутих професіоналів?! Але таких проєктів було катастрофічно мало. І коли проходив кастинг на такі проєкти, всі актори мріяли потрапити туди!

– наголосила Цимбалару.



Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал

Акторка пояснила, що, знімаючись у серіалі спільного виробництва з росіянами, перед початком зйомок актори підписували договір про відмову від будь-яких прав. Тобто з актором у відзнятому продукті можуть зробити що завгодно: вирізати з серіалу, перетонувати іншим актором, написати інші репліки і озвучити. І він не має права щось змінити, бо є папірець, де погодився, що всі права забирає продакшн/канал.

"Ми не були в захваті від того, що до нас привозили російських акторів і робили з них зірок. Бо ми десятиріччями йшли до того, щоб грати головні ролі, а натомість їх грали студенти з Росії, які ще й отримували вдесятеро більші гонорари. Але що зараз про це говорити? Ми мамо не допустити такого у майбутньому. Тому ми створили петицію про заборону будь-якої творчої діяльності росіян в Україні. І на цей час зібрали 25 тисяч голосів, отже є шанс на те, що все зміниться!", – додала Анастасія.



Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал

Актори сподіваються, що в Україну більше не привозитимуть не лише тих, хто вихваляє Росію, а й "хароших рускіх". Українці борються з цим, дуже важливо, щоб президент розглянув петицію, адже це промінь надії на те, що щось зміниться.

Ми не можемо вплинути на всю кіноіндустрію, але можемо вплинути на те, щоб росіян більше не завозили в Україну. Та хоча б на якихось 10 – 20 років, щоб українська культура змогла зміцніти,

– підсумувала Цимбалару.