Цимбалару объяснила, почему украинские актеры снимались в сериалах с россиянами

Долгое время украинские подакшины и телеканалы приглашали российских актеров на съемки в сериалах. Здесь для них создавали комфортные условия, россияне получали в разы больше зарплаты, чем украинские актеры. Почему так было и кто должен нести ответственность – читайте дальше.

Ни для кого не секрет, что Россия долго финансировала съемки кино в Украине, сюда приглашали российских актеров. В интервью 24 канала актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару рассказали, бывали ли они в ситуациях, когда к россиянам на съемочных площадках относились лучше.

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Григорий Бакланов признался, что унижения или притеснений не было. Хотя только с его поколением пришла волна адекватного отношения к украинским актерам. Их услышали привлекать на главные роли, начали писать о них в СМИ. Потому что раньше было счастьем получить роль в эпизоде сериала, поскольку в основном там снимались россияне.

Но для меня всегда было удивительно, что когда в украинские кинопроекты приглашали россиян, им предоставляли те условия, которых они не получали в России. И почти все приезжавшие сюда на съемки актеры говорили, что там им никто не платит такие гонорары и так не принимает. Конечно, они хотели ехать сюда,

– поделился Бакланов.

Супруга Григория – Анастасия Цимбалару добавила, что российские актеры не сами приезжали в Украину, их целенаправленно приглашали и создавали все условия.

Кто должен нести ответственность за съемки россиян в Украине

Анастасия призналась, что ее очень злит, когда всю ответственность за такую ситуацию перекладывают на актеров. Это очень неприятно: "Почему сюда приглашали россиян? Почему им больше платили? Почему их здесь делали звездами, когда есть много украинских актеров? Мне тоже интересны ответы на эти вопросы. Люди должны понять, что актеры – это наемная рабочая сила. Есть продюсер, продакшн, телеканал, это те, кто руководит всеми процессами. Мне очень досадно, что люди уверены, что съемки россиян в Украине – это вина украинских актеров. Мы все были в такой ситуации: либо сидеть дома и не работать, либо принимать условия, которые диктует продюсеры, телеканалы и продакшины. Мне очень хочется, чтобы не только на актеров ложилась вся ответственность, чтобы наши продюсеры, телеканалы тоже стали отвечать на эти вопросы".

Люди постоянно пишут: "Ага, сами снимались с русскими актерами". Хочется сказать: "А я что запрещала приглашать украинских актеров?" Мы все мечтали развивать украинское, сниматься в украинском кино, на украинском языке. Знаете, какое у нас количество крутых профессионалов? Но таких проектов было очень мало. И когда проходил кастинг на такие проекты, все актеры мечтали попасть туда!

– подчеркнула Цимбалару.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Актриса пояснила, что, снимаясь в сериале совместного производства с россиянами, перед началом съемок актеры подписывали договор об отказе от любых прав. То есть с актером в отснятом продукте могут сделать что угодно: вырезать из сериала, перетонировать другим актером, написать другие реплики и озвучить. И он не имеет права что-либо изменить, потому что есть бумажка, где согласился, что все права забирает продакшн/канал.

"Мы не были в восторге от того, что к нам привозили российских актеров и делали из них звезд. Потому что мы десятилетиями шли к тому, чтобы играть главные роли, а их играли студенты из России, которые еще и получали в десять раз большие гонорары. что сейчас об этом говорить? Мы должны не допустить такого в будущем. Поэтому мы создали петицию о запрете любой творческой деятельности россиян в Украине. И на это время собрали 25 тысяч голосов, так что есть шанс на то, что все изменится!", – добавила Анастасия.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Актеры надеются, что в Украину больше не будут привозить не только восхваляющих Россию, но и "хороших русских". Украинцы борются с этим очень важно, чтобы президент рассмотрел петицию, ведь это луч надежды на то, что что-то изменится.

Мы не можем повлиять на всю киноиндустрию, но можем повлиять на то, чтобы россиян больше не завозили в Украину. И хотя бы на каких-то 10 – 20 лет, чтобы украинская культура смогла окрепнуть,

– подытожила Цимбалару.