"Барбі 2" під загрозою: Раян Гослінг і Марго Роббі захотіли шалені гроші

Здавалося б, після 1,4 мільярда доларів у прокаті рожевий світ Барбі мав автоматично отримати продовження. Але, як виявилося, навіть у Барбіленді все вирішують не мрії, а цифри в контрактах.

За даними dailymail, робота над сиквелом "Барбі" фактично призупинилася через затяжні переговори між Warner Bros. та головними зірками стрічки. Марго Роббі та Раян Гослінг хочуть переглянути свої гонорари, а керівництво студії поки не готове погодитися на нові фінансові умови.



Фільм "Барбі" / Фото imdb



Зокрема, Гослінг розраховує отримати близько 20 мільйонів доларів за повернення до ролі Кена. Водночас Марго Роббі також претендує на вигідніші умови та відсоток від прибутку майбутнього фільму.

Ситуацію ускладнює те, що актори підписували контракт лише на один фільм. Тож тепер студія змушена фактично домовлятися з творчою командою з нуля. Ба більше, режисерка Грета Гервіг і сценарист Ноа Баумбах навіть не показуватимуть ідею нового фільму, доки всі угоди не будуть укладені.

У Warner Bros. підтвердили, що вже зробили кілька великих пропозицій, однак компромісу досі не знайшли. Якщо сторонам не вдасться домовитися до грудня, права на екранізацію повернуться Mattel, і тоді студії доведеться починати все спочатку – з новою командою, новою концепцією і, можливо, навіть без знайомих облич.

Тож поки шанувальники чекають на нову порцію рожевого гламуру, у Голлівуді вкотре нагадали: іноді найскладніший сюжет розгортається не на екрані, а за столом переговорів.

Втім, такі переговори для Голлівуду – не рідкість. Наприклад, за інформацією західних ЗМІ, Роберт Дауні-молодший за повернення до кіновсесвіту Marvel має отримати один із найбільших гонорарів в історії франшизи.



