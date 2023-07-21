Де дивитися "Барбі" українською: перелік кінотеатрів і скільки коштують квитки

20 липня нарешті вийшла довгоочікувана стрічка "Барбі" з участю Марго Роббі. За захопливим сюжетом фільму, головна героїня Барбі стикається з екзистенційною кризою і вирушає у реальний світ, щоб розкрити себе та зрозуміти своє справжнє призначення.

Ще задовго до прем'єри"Барбі", у соцмережах почали з'являтися уривки з картини, і це викликало великий ентузіазм серед багатьох глядачів. Вони заздалегідь забронювали квитки, щоб якнайшвидше насолодитися переглядом цієї стрічки.

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Тому зараз, коли перші глядачі діляться своїми враженнями, 24 Канал нагадає, у яких кінотеатрах продовжується показ фільму та до якої дати. Щобільше, ви зможете ознайомитися з вартістю квитки на різні сеанси.

Де дивитися "Барбі" українською

Первинний показ "Барбі" у кінотеатрах триватиме до 2 серпня 2023 року, далі сеанс можуть продовжити, якщо фільм й надалі користуватиметься популярністю.

Ціни на квитки для перегляду фільму "Барбі" варіюються в залежності від обраного місця та залу. Так, ви можете насолодитися переглядом цієї захопливої стрічки як за доступну ціну у межах 130 гривень, так і за більш вишукану суму – 700 гривень. Залежно від ваших бажань, ви можете вибрати найзручніше місце для перегляду "Барбі".

"Барбі" можна переглянути у таких кінотеатрах:

Multiplex. Наприклад, у торговому центрі Lavina за звичайне місце треба заплатити 180 гривень, а за покращене – 240 – 280 гривень. Тоді як у ТЦ "Цум", де значно комфортніші крісла, квитки коштують близько 700 гривень.

Наприклад, у торговому центрі Lavina за звичайне місце треба заплатити 180 гривень, а за покращене – 240 – 280 гривень. Тоді як у ТЦ "Цум", де значно комфортніші крісла, квитки коштують близько 700 гривень. Планета Кіно. Тут такі ж ціни, як і в Multiplex: VIP-місця – 280 гривень, звичайне місце – 180 гривень. Втім, придбати квитки на сеанс після 19 години у зал RE'LUX можна за 600 гривень.

Тут такі ж ціни, як і в Multiplex: VIP-місця – 280 гривень, звичайне місце – 180 гривень. Втім, придбати квитки на сеанс після 19 години у зал RE'LUX можна за 600 гривень. FilMax. У цьому кінотеатрі вартість квитків становить від 150 до 250 гривень (VIP-місце).

У цьому кінотеатрі вартість квитків становить від 150 до 250 гривень (VIP-місце). Cinema City. Вхідні квитки на звичайні місця коштують 170 гривень, але за VIP-місця доведеться заплатити велику суму – 700 гривень. Варто зазначити, що це найдорожчі квитки серед усіх кінотеатрів.

Вхідні квитки на звичайні місця коштують 170 гривень, але за VIP-місця доведеться заплатити велику суму – 700 гривень. Варто зазначити, що це найдорожчі квитки серед усіх кінотеатрів. Прем'єра. У цьому кінотеатрі ціни найнижчі – на кріслі фільм можна переглянути за 130 гривень, а на дивані за 150 гривень.

Після прокату в кіно, "Барбі" можна буде переглянути онлайн, але про це згодом. Наразі встигніть насолодитися прем'єрою в кіно! Квитки швидко розкуповують!

"Барбі": дивіться трейлер