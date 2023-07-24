Чи буде продовження "Барбі": Марго Роббі та Ґрета Ґервіґ заінтригували глядачів

20 липня у кінотеатрах України вийшов блокбастер "Барбі". Глядачі не лише захопилися фільмом, а й очікують на продовження.

Ґрета Ґервіґ в інтерв'ю для подкасту Inside Total Film зізналася, що не проти зняти сиквел до стрічки. Водночас Марго Роббі в одному зі своїх інтерв'ю натякнула, що, судячи з прогнозованого касового успіху фільму та позитивних відгуків критиків, ймовірно, сиквел буде.

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"Барбі" може мати сиквел

Режисерка фільму Ґрета Ґервіґ на питання Variety про те, чи стане "Барбі" початком франшизи, відповіла, що це, безумовно, було б захопливо.

Вона розповіла, що оригінальний фільм має задум на сиквел, проте підтверджувати його поки що зарано – треба подивитися на збори в найближчі два тижні.

Це правда. Ні, послухайте, все можливо. Я б сказала, що сьогодні головне, на чому я зосереджена, це наступні 15 днів, а потім я подивлюся, що станеться після цього,

– сказала вона перед прем'єрою.

Станом на зараз, з касовими зборами у фільму проблем бути не повинно – він штурмом взяв кінотеатри по всьому світу. За прогнозами, "Барбі" стане частиною клубу фільмів, які зібрали понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті.

Також Ґрета Ґервіґ зазначила, що їй сподобалося працювати над "Барбі" – у рамках цього проєкту завдяки великій творчій свободі їй практично вдалося втілити в життя свою мрію про створення сценічного мюзиклу в стилі 1950-х років.

"Барбі": дивіться трейлер