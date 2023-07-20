Соляр, Андраде, Мішина: українські зірки прийшли на прем'єру "Барбі" у Києві

У Києві 19 липня відбувся допрем'єрний показ "Барбі". На прем'єру завітали українські зірки, серед яких Ксенія Мішина та Мішель Андраде, а також блогерка та ведуча Катерина Соляр.

Ролі Барбі та Кена у стрічці виконали Марґо Роббі та Раян Ґослінґ. Цікаво, що актори та знімальна група "Барбі" мають загалом 8 перемог на Оскарі та 50 номінацій на премію.

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Українські зірки на прем'єрі "Барбі"

Першими стрічку в Україні змогли оцінити Мішель Андраде, Ксенія Мішина, Оля Шелбі, Діана Глостер, Міла Єремєєва, Катерина Соляр, Катерина Сільченко та інші.

Зірки на прем'єрі Барбі у Києві / Фото з інстаграму Мішель Андраде

Акторка Ксенія Мішина також підтримала флешмоб, одягла плаття рожевого кольору і зазначила в інстаграм-сторіс, що "Барбі" – це фільм, який, безперечно, варто подивитися.

Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

На гостей прем'єри чекали подарунки від партнерів та виробника ляльки Барбі – компанії Mattel.

Також під час прем'єри у ЦУМі презентував колекцію одягу бренд Katerina Rutman. Моделі бренду виглядали як живі ляльки Барбі.

Що відомо про фільм "Барбі"

Довгоочікуваний фільм "Барбі" режисерки Грета Гервіг розповідає про те, як Барбі та Кен потрапляють в реальний світ і намагаються в ньому розв'язувати різні проблеми. У ньому порушують питання фемінізму, соціальної рівності, патріархату, матріархату тощо.

Окрім того, цікавим фактом є спілкування Ґрети Ґервіґ з режисером Пітером Вейром перед зйомками фільму "Барбі". Вона зателефонувала йому, щоб розпитати про його досвід роботи над фільмом "Шоу Трумена", зокрема про освітлення та створення відчуття лялькової нереальності. Ці знання вона планувала використати для створення унікальної атмосфери Барбі Ленду.

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