Байдуже, як Путін піде зі світу: через постріл у голову чи задушення шарфом, – Сергій Буковський

Український кінорежисер Сергій Буковський поділився своїми думками про війну Росії проти мирного народу України. Крім цього, кінодіяч підтримав бойкот російського кіно.

Сергій Буковський зараз знаходиться у Болгарії й намагається працювати над новим важливим проєктом. Всі диски з фільмами та матеріалами він, на жаль, залишив у рідному селі неподалік Василькова.

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Сергій Буковський про евакуацію до Болгарії

Село режисера знаходиться неподалік міста Васильків, біля якого йдуть запеклі бої. "Саме тут у перший день війни, 24 лютого, ми почули вибухи о 5-й ранку. А потім вибухнула нафтобаза… нічого не видно, довкола чорний дим", – зауважив режисер.

Буковський з дружиною взяли двох собак, їжу і пішли. "На два дні нам дали притулок учасники нашого семінару, а потім ми поїхали через Румунію до Болгарії, до наших друзів, – сказав режисер. – Зараз я в Софії. Усі жорсткі диски із фільмами, матеріалами залишилися вдома. Дякувати Богу, наш продюсер звантажив всі матеріали для нової роботи, яку я тільки почав монтувати. Зараз ми думаємо, як продовжити роботу, яка є надзвичайно важливою для сьогодення".

Сергій Буковський – росіянин за походженням

Сергій Буковський – росіянин за походженням, народився в Башкирії. Його мама — кіноактриса Ніна Антонова, народна артистка України — також із Росії. Як і батько, кінорежисер Анатолій Буковський, родом із Балашова.

Все своє життя я прожив у Києві, це моє рідне місто. Україна — моя Батьківщина,

– поділився Буковський.

Про смерть Путіна

Сергій Буковський зазначив, що йому байдуже, як Путін піде з цього світу – через постріл у голову чи задушення шарфом. "Так чи інакше, кінець близький", – доповнив він.

Про промиті мізки росіян

Однак, режисер наголосив, що йому не байдуже, він жахається того, що його двоюрідні сестри з Москви надіслали веселу листівку, щоб привітати мою маму та мою дружину з Міжнародним жіночим днем 8 березня, з побажаннями мирного неба над головою.

Їм, як і мільйонам інших громадян Росії, промили мізки — або, можливо, мені варто сказати, що їхні мізки повністю вимиті,

– зазначив він.

"На це було цілеспрямовано витрачено мільярди путінських доларів. І до цієї роботи було залучено всю російську культурну сферу, у тому числі й кінематограф — "найважливіше з усіх мистецтв", за словами Леніна", – доповнив Буковський.

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