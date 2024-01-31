Остання прем'єра січня: на Netflix вийшов новий трилер, від якого ви не зможете відірватись

Це серіал, який поєднав в собі жанри бойовика, криміналу, драми та трилера. Історія, яка захопить вас з перших хвилин.

Дізнайтесь в матеріалі, про що сюжет, хто в головних ролях стрічки. А також скільки епізодів нового серіалу уже є на стримінговій платформі Netflix.

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На Netflix вийшов новий серіал: про що сюжет

Стримінгова платформа вперше представила серіал "Бебі Бандіто". Це остання прем'єра січня, яка точно вас зацікавить.

Це історія про Кевіна, відомого у Європі, як Бебі Бандіто. Ще нещодавно він був абсолютно зосереджений лише на своїй кар'єрі. Проте тепер кохання стало для нього на перший план. Він готовий ризикувати своєю безпекою, щоб вразити дівчину, яка буквально змогла звести його з розуму. Кевін навіть зібрав команду з метою здійснення гучного пограбування, щоб стати легендою. Але це може завершитися для нього дуже погано.

"Бебі Бандіто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бебі Бандіто" – новий серіал: хто серед акторського складу

Хуліо Джоркера створив цей серіал із Ніколасом Контрерасом і Франсіскою Армстронгом у головних ролях.

Слідкуйте за історією Кевіна Тапіа та його групи, де вони намагаються збалансувати своє нове життя. Новий серіал, натхненний чилійським "Грабіж століття", прибуває на Netflix 31 січня,

– написав режисер.

На Netflix уже доступні 8 епізодів серіалу, які чекають вашого перегляду.