Подвійна трагедія в родині Аффлеків: Бен і Кейсі залишилися без батьків

Про смерть батька, Тімоті Аффлека, розповів молодший брат Бена – Кейсі. Він зробив це на пресконференції Венеційського кінофестивалю, представляючи свій новий фільм.

Як повідомляє HELLO, Кейсі присвятив стрічку своїм батькам, зізнавшись, що дуже хотів показати їм фільм.

Я втратив і маму, і тата цього року. Вони були дуже важливими для мене, – розповів актор.

За його словами, батькам, ймовірно, сподобався б фільм, але побачити його вони вже не встигли.

Батьки Бена і Кейсі



Бен Аффлек та Крістін Аффлек / Фото Wirelmage



Мати братів, Крістін Аффлек, померла 2 червня у віці 83 років після боротьби з раком підшлункової залози. Тімоті ж помер пізніше цього ж року. Точна дата та причина його смерті наразі не повідомляються.

Батьки Бена і Кейсі розлучилися у 1984 році. Після цього Крістін залишилася в Массачусетсі з синами, тоді як Тімоті переїхав до Каліфорнії.

Їхні життєві шляхи теж були дуже різними. Мати Бена була шкільною вчителькою, навчалася в Гарварді та здобула там ступінь магістра. Батько не закінчував коледж – працював автомеханіком, барменом і навіть прибиральником у Гарварді.

Тим часом Ольга Сумська нещодавно згадала свого покійного батька – актора В’ячеслава Сумського – і показала рідкісні архівні фото з ним.