Вона привела Бена Аффлека на перший кастинг: у родині актора велика втрата

У родині Бена та Кейсі Аффлеків трагічна звістка. Померла їхня мама Кріс Аффлек. Їй було 83 роки. Саме вона свого часу стала людиною, яка допомогла Бену зробити перші кроки в акторській професії.

Як повідомляє hollywoodreporter, Кріс Аффлек не стало 2 червня. Наприкінці минулого року лікарі діагностували їй рак підшлункової залози.



Бен Аффлек з мамою Кріс Аффлек / Фото Backgrid



Кріс Аффлек закінчила Гарвард, понад 30 років працювала вчителькою та завжди підтримувала своїх синів. Саме вона познайомила юного Бена зі своєю колишньою однокурсницею, кастинг-директоркою Патті Коллінз. Завдяки цьому він отримав свої перші прослуховування для реклами й телепроєктів. Так, із кількох невеликих кастингів, і почалася його дорога до Голлівуду.

Коли у 1998 році Бен Аффлек і Метт Деймон отримали "Оскар" за сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінг", поруч із актором сиділа саме мама. Пізніше він зізнавався, що не розумів, чому це когось дивувало. За його словами, у той момент він просто хотів, щоб поруч була людина, яка вірила в нього від самого початку.

Після того як Кріс дізналася про хворобу, найбільше вона хотіла побачити випускний свого онука Аттікуса. Родина розповіла, що їй це вдалося. 31 травня вона була на святі разом із близькими, а вже 2 червня мирно померла уві сні.

Історії успіху часто починаються задовго до червоних доріжок. У випадку Бена та Кейсі Аффлеків усе почалося з мами, яка просто підтримала своїх синів тоді, коли вони лише мріяли про велике кіно.

Не так давно померла зірка фільмі "Один в дома 2".



