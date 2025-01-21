Помер відомий кінорежисер Бертран Бліє – автор фільмів "Вальсеї" та "Буфетний стіл"

Французький кінорежисер Бертран Бліє, який здобув славу завдяки своїм провокаційним і глибоким фільмам, помер у віці 85 років. Його роботи, серед яких культові стрічки "Вальсеї", "Вечірнє вбрання" та "Буфетний стіл", стали справжніми символами французького кіно 1970-1980-х років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24. Бліє заклав основи для багатьох поколінь кінематографістів і залишив значний слід у світовому кінематографі.

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Бертран Бліє помер: що відомо

Родина Бертрана Бліє повідомила, що він спокійно пішов з життя 20 лютого у своєму паризькому будинку, в оточенні найближчих. На момент смерті режисеру було 85 років.

За свою кар'єру він зняв 20 фільмів, які залишили значний слід у кінематографі, а також написав сценарії до 24 картин, що зробили його однією з найяскравіших постатей французького кіно.

Однією з найбільш знакових робіт Бліє став фільм "Приготуйте ваші хустки" (1979), який приніс йому міжнародне визнання та премію Оскар як найкращий фільм іноземною мовою. Ця стрічка стала символом його унікального підходу до кінематографа, поєднуючи емоційний глибокий зміст із чуттєвими образами, які захоплюють глядачів.

Ще одна видатна робота режисера – "Надто красива для тебе" (1989), яка принесла Бліє другу за значенням нагороду Каннського кінофестивалю – Гран-прі. Цей фільм продовжував його традицію провокативного підходу до теми кохання, краси та людських стосунків, здобувши ще більше визнання в міжнародному кінематографічному товаристві.