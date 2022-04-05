Без графіки з літерами Z та V: на ютубі з’явився другий сезон серіалу "Перші ластівки. Залежні"

Новий канал виклав на свій ютуб-канал другий сезон серіалу "Перші ластівки. Залежні". Команда фільму прибрала із його графіки літери Z та V, які росіяни використовують для позначення військової техніки.

На ютубі з’явився другий сезон серіалу "Перші ластівки. Залежні"

Українські кінокомпанії виклали у вільний доступ чимало фільмів. Тепер шанувальники "Перших ластівок" можуть трішки відірватися від новин і безплатно глянути нові серії другого сезону серіалу-антології у ютубі.

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Як повідомив Новий канал, спершу сезон мав назву "Zалежні", але зараз команда змінила латинську літеру Z на кириличну. Також російську техніку позначають літерою V, тому віднині у графіці серіалу "Перші ластівки" літери Z і V змінені на "З" та "В".

Річ у тім, що літери Z та V вже стали символом війни росії проти України – нею позначають російську військову техніку та використовують на проросійських демонстраціях, її малюють на автомобілях та рекламних щитах,

– повідомив Новий канал.



Нова графіка серіалу "Перші ластівки. Залежні" / Фото Нового каналу

"Перші ластівки. Залежні": сюжет серіалу та всі серії онлайн

У центрі подій 2 сезону "Перших ластівок" – життя студентів факультету журналістики, які знайомляться з новою викладачкою Кірою Зотовою. Жінка добре відома своїми розслідуваннями, результати яких обговорюють у пресі. Тому загадкова смерть студента Івана Кожуха привертає її увагу.

Викладачка має сумніви, що хлопець покінчив життя самогубством. Відтак спільно зі студентами вона починає відкриває темні сторони заробітку Івана Кожуха і таємниці його стосунків з Каріною.

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 1 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 2 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 3 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 4 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 5 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 6 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 7 серію другого сезону

"Перші ластівки. Залежні": дивіться 8 серію другого сезону