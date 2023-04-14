На сайті Festival de Cannes можна ознайомитися зі списком фільмів, які будуть показані у межах кінофестивалю. Головою журі буде шведський кінорежисер Рубен Естлунд. Його два фільми вже були відзначені Золотою пальмовою гілкою, найпрестижнішою нагородою Канн.

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Програма Каннського кінофестивалю 2023

Основний конкурс

"Клуб Зеро" (Club Zero), реж. Джессіка Гауснер;

"Місто астероїдів" (Asteroid City), реж. Вес Андерсон;

"Зона інтересу" (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер;

"Опале листя" (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі;

"Чотири доньки" (Les Filles D'Olfa), реж. Каутер Бен Ганія;

"Анатомія падіння", (Anatomie D’une Chute) реж. Жюстін Тріє;

"Монстр" (Monster), реж. Корееда Хірокадзу;

"Сонце майбутнього" (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті;

"Химера" (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер;

"Про сухі трави" (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан;

L'Ete Dernier, реж. Катрін Брейя;

"Пристрасті Додіна Буффанта" (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг;

Rapito, реж. Марко Беллоккіо;

"Травень, грудень" (May December), реж. Тодд Гейнс;

Firebrand, реж. Карім Айнуз;

"Старий дуб" (The Old Oak), реж. Кен Лоуч;

"Ідеальні дні" (Perfect Days), реж. Вім Вендерс;

"Банель і Адама" (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі;

"Юність" (Jeunesse), реж. Ван Бінг.

Особливий погляд

"Правопорушники" (The Deliquents), реж. Родріго Морено;

"Як займатися сексом" (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер;

"Прощавай, Джуліє" (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані;

"Квітка Бурті" (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора;

"Простий, як Сільвен" (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі;

"Мати всієї брехні" (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір;

"Поселенці" (The Settlers), реж. Феліпе Галвез;

"Омен" (Omen), реж. Балоджі Тшіані;

"Крига скресає" (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен;

"Розалі" (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто;

"Новий хлопчик" (The New Boy), реж. Ворік Торнтон;

"Якби я міг впасти в сплячку" (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш;

"Безнадійний" (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун;

"Земні вірші" (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі і Аліреза Хатамі;

"Нічого втрачати" (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе;

Les Meutes, реж. Камаль Лазрак;

"Царство тварин" (Le Regne Animal), реж. Тома Кайє.

Поза конкурсом

"Вбивці квіткового місяця", реж. Мартін Скорсезе;

"Ідол", реж. Сем Левінсон;

"Павутиння", реж. Кім Чжі Ун;

"Індіана Джонс і реліквія долі", реж. Джеймс Менголд;

"Фаворитка", реж. Мейвенн.

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року.

Нагадаємо, у Києві 13 квітня розпочався Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно. Він триватиме до 19 квітня.