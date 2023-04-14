На сайті Festival de Cannes можна ознайомитися зі списком фільмів, які будуть показані у межах кінофестивалю. Головою журі буде шведський кінорежисер Рубен Естлунд. Його два фільми вже були відзначені Золотою пальмовою гілкою, найпрестижнішою нагородою Канн.

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Програма Каннського кінофестивалю 2023

Основний конкурс

  • "Клуб Зеро" (Club Zero), реж. Джессіка Гауснер;
  • "Місто астероїдів" (Asteroid City), реж. Вес Андерсон;
  • "Зона інтересу" (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер;
  • "Опале листя" (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі;
  • "Чотири доньки" (Les Filles D'Olfa), реж. Каутер Бен Ганія;
  • "Анатомія падіння", (Anatomie D’une Chute) реж. Жюстін Тріє;
  • "Монстр" (Monster), реж. Корееда Хірокадзу;
  • "Сонце майбутнього" (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті;
  • "Химера" (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер;
  • "Про сухі трави" (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан;
  • L'Ete Dernier, реж. Катрін Брейя;
  • "Пристрасті Додіна Буффанта" (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг;
  • Rapito, реж. Марко Беллоккіо;
  • "Травень, грудень" (May December), реж. Тодд Гейнс;
  • Firebrand, реж. Карім Айнуз;
  • "Старий дуб" (The Old Oak), реж. Кен Лоуч;
  • "Ідеальні дні" (Perfect Days), реж. Вім Вендерс;
  • "Банель і Адама" (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі;
  • "Юність" (Jeunesse), реж. Ван Бінг.

Особливий погляд

  • "Правопорушники" (The Deliquents), реж. Родріго Морено;
  • "Як займатися сексом" (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер;
  • "Прощавай, Джуліє" (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані;
  • "Квітка Бурті" (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора;
  • "Простий, як Сільвен" (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі;
  • "Мати всієї брехні" (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір;
  • "Поселенці" (The Settlers), реж. Феліпе Галвез;
  • "Омен" (Omen), реж. Балоджі Тшіані;
  • "Крига скресає" (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен;
  • "Розалі" (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто;
  • "Новий хлопчик" (The New Boy), реж. Ворік Торнтон;
  • "Якби я міг впасти в сплячку" (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш;
  • "Безнадійний" (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун;
  • "Земні вірші" (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі і Аліреза Хатамі;
  • "Нічого втрачати" (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе;
  • Les Meutes, реж. Камаль Лазрак;
  • "Царство тварин" (Le Regne Animal), реж. Тома Кайє.

Поза конкурсом

  • "Вбивці квіткового місяця", реж. Мартін Скорсезе;
  • "Ідол", реж. Сем Левінсон;
  • "Павутиння", реж. Кім Чжі Ун;
  • "Індіана Джонс і реліквія долі", реж. Джеймс Менголд;
  • "Фаворитка", реж. Мейвенн.

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року.

Нагадаємо, у Києві 13 квітня розпочався Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно. Він триватиме до 19 квітня.