Білий дім опублікував відео з уривками голлівудських фільмів: соцмережі вибухнули критикою

Білий дім оприлюднив провокативне відео, у якому зібрав нарізку сцен з відомих фільмів. Ролик розкритикували у мережі за пропагандистські наративи й незрілість.

6 березня на сторінці Білого дому у соцмережі Х опублікували нове відео з підписом: "справедливість по-американськи". Ролик починається зі сцени з фільму "Залізна людина", де Тоні Старк (персонаж Роберта Дауні-молодшого) каже: "Прокидайся, тато вдома".

До слова Wasted: Білий дім опублікував нарізку ударів по Ірану з мемами із GTA

Також у відео використали кадри з фільму "Гладіатор" з Расселом Кроу, "Хороброго серця" з Мелом Гібсоном. Засвітився і Том Круз, який зіграв пілота винищувача у серіалі "Найкращий стрілець".

Далі йде фрагмент з Бобом Оденкірком, який зіграв адвоката Сола Гудмана. Той кричить: "Ви й не уявляєте, на що я здатний". Потім показують Кіану Рівза з фільму "Джон Вік" та Браяна Кренстона, актора серіалу "Пуститися берега".

Я – це небезпека,

– каже Волтер Вайт в уривку.

Відео завершується героями бойовиків та фразою про "перемогу" з гри Mortal Kombat.

Білий дім змонтував відео з голлівудських фільмів: дивіться онлайн

Як відреагували на відео?

У соцмережах на ролик відреагували з глузуванням. Як зазначає The Guardian, у коментарях люди звинувачували адміністрацію Трампа в незрілості. Але й самі актори публічно прокоментували використання уривків з їхніх фільмів.

Бен Стіллер закликав Білий дім видалити момент з фільму "Грім у тропіках".

Ми ніколи не давали вам дозволу і не зацікавлені бути частиною вашої пропагандистської машини. Війна – це не фільм,

– написав актор.



Бен Стіллер про відео Білого дому / Скриншот з соцмережі Х

Цікаво й те, що Роберт Дауні-молодший критикував Трампа й натомість агітував за його опонентку на виборах у 2024 році, Камалу Гарріс. Браян Кренстон теж відкрито засмутився перемогою Дональда Трампа на виборах у 2017 році.

Білий дім вдається до такого не вперше

Варто зазначити й те, що невідомо, чи адміністрація Трампа взагалі отримувала дозвіл використовувати ці уривки з фільмів у відео. Раніше на порушення авторських прав скаржилось безліч відомих артистів.

Адже Білий дім не вперше використовує елементи попкультури для повідомлень у своїх соціальних мереж.

Наприклад, раніше Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало відео на підтримку Імміграційної та митної служби. У ролику використані фрагменти й музика з аніме "Покемон".