Біля могили Богдана Ступки несподівано зустріли його однокурсника

На Байковому кладовищі біля могили Богдана Ступки несподівано помітили чоловіка, який добре знав актора ще до того, як той став відомим. Ним виявився письменник Василь Неволов – однокурсник Ступки.

Як повідомляє OBOZ, така зустріч сталась сталося зі Славою Дьоміним та юристом Євгеном Проніним, які під час запису програми, коли вони підійшли до могили Богдана Ступки.

Неволов прийшов до могили Богдана Сільвестровича з квітами. Побачивши пам'ятник, він звернувся до свого давнього товариша:

"Ой, Богданчику. Це мій однокурсник. Ми вчилися разом. Про нього можна книжки писати".

Яким пам'ятає Ступку його однокурсник



Слава Дьоміна та Василь Неволов / Скрінот з відео



Для глядачів Богдан Ступка – відомий актор театру та кіно, який зіграв десятки ролей. А для Василя Неволова він насамперед колишній однокурсник, з яким вони разом навчалися.

Письменник також розповів про пам'ятник на могилі актора. На ньому зображені персонажі з відомих вистав Ступки – "Енеїди", "Річарда III" та "Украденого щастя".

Саме "Украдене щастя" було однією з найвідоміших театральних робіт актора. За словами Неволова, Ступка грав у цій виставі за п'єсою Івана Франка щонайменше 35 років.

Нагадаємо Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року у віці 71 року. Причиною смерті стала тяжка хвороба – рак кісток.

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