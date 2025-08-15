Багато людей шукають мотивацію у кінематографі. Чимало фільмів створювали, беручи за основу життя людей, які досягли неймовірних звершень. Якщо вам також не вистачає мотивації, то зверніть увагу на біографічні фільми про кумирів мільйонів.

Це люди, які піднялися з самих низин та змогли зробити неймовірне. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита та шукайте натхнення в історіях, які засновані на реальних подіях.

Які біографічні фільми вартують уваги?

Якщо ви в пошуку фільмів, які точно зможуть подарувати вам мотивацію та натхнення, то ці історії про кумирів мільйонів точно зможуть підкорити ваші серця. Серед них такі фільми:

"Богемна рапсодія"

Прем'єра відбулась 2018 року. Це біографічна музична драма, яка охоплює життя Фредді Мерк'юрі, який був фронтменом гурту "Queen". У фільмі ми можемо побачити формування групи та легендарний виступ у 1985 році. Тож, якщо ви прагнете реалізувати себе на сцені, але у вас не вистачає мотивації та впевненості, зверніть увагу на цю стрічку.

"Богемна рапсодія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стів Джобс"

Прем'єра цього біографічного та драматичного фільму відбулась у 2015 році. У центрі сюжету Стів Джобс, якому вдалося зробити цифрову революцію. Він – геніальний винахідник, який завжди був оповитий міфами та плітками. Ми маємо змогу зануритися в історію створення трьох знакових продуктів Apple.

Тож, якщо ви прагнете реалізувати себе в технічній сфері, але вам не вистачає натхнення та впевненості у власних силах, "Стів Джобс" точно зможе вам допомогти.

"Стів Джобс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Засновник"

Мабуть, немає людини, яка б нічого не чула про мережу закладів МакДональдз. Тож, у 2016 році в Америці вийшла біографічна драма про людину, які вдалося розвинути МакДональдз в глобальну мережу та витіснити усіх конкурентів. Це Рей Крок.

"Засновник": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож, якщо ви шукаєте амбіцій у бізнесі та намагаєтеся взяти під контроль щось, що згодом подарує успіх, ця стрічка точно зможе стати для вас хорошим мотиватором.