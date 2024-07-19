На 95-му році життя: помер легендарний американський актор Боб Ньюгарт

18 липня, стало відомо про смерть зірки серіалів "Теорія великого вибуху" та "Відчайдушні домогосподарки" Боба Ньюгарта. Він загинув після боротьби з низкою хворою.

Йому було всього 94 роки. У нього залишилося четверо дітей і десять онуків.

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Актор помер у себе вдома в Лос-Анджелесі. В останні хвилини життя Боб перебував в оточенні рідних і близьких. Про сумну звістку повідомив публіцист Ньюгарта Джеррі Дігні.

Наш батько помер сьогодні вранці (18 липня – Кіно 24) в оточенні всієї нашої родини. Ми щасливі, що він возз'єднався з нашою мамою і всіма своїми друзями, які на нього чекають. Дякую за всі ваші добрі побажання,

– оголосили рідні зірки.

Його родина додала, що діти та онуки особливо любили Боба. Близькі попросили прихильників поставитися з повагою до їхньої втрати.

Зазначимо, актор розпочав кар'єру як стендап-комік. У 1961-1962 роках він випустив програму "Шоу Боба Ньюхарта", за яку отримав премію Пібоді "За видатний внесок у радіо і телебачення". Згодом чоловік став актором, який запам'ятався публіці через заїкання.

Ньюгарт отримав шалену популярність після знімань у серіалі “Відчайдушні домогосподарки”, де зіграв вітчима однієї з головних героїнь Сьюзен Меєр. Водночас про Боба почали говорити завдяки ролі Артура Джеффріса у стрічці "Теорія Великого вибуху". У 2013 році він отримав за неї премію Еммі у номінації "Найкращий запрошений актор".