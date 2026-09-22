Народна артистка України розсекретила, як Богдан Ступка однією фразою мирив акторів після сварок

Легендарна телеведуча та народна артистка України Тетяна Цимбал поділилася маловідомими спогадами про дружбу з видатним актором Богданом Ступкою. Вона розповіла про особливий спосіб, за допомогою якого керівник Театру Франка мирив посварених колег.

Як зізналася народна артистка України Тетяна Цимбал в інтерв'ю для OBOZ.UA, видатний український актор і багаторічний керівник Театру Франка Богдан Ступка завжди знаходив особливий підхід до колег, які приходили до його кабінету після сварок.

Богдан Ступка казав колегам у своєму кабінеті лише одну фразу

За словами телеведучої, Богдан Сильвестрович мав унікальну тактику. Він терпляче та спокійно вислуховував артиста, давав йому можливість виговоритися й повністю випустити пару, а в процесі розмови підтакував і погоджувався з його емоціями.

Однак після цього режисер клав руку на руку того, хто прийшов скаржитися, і говорив усього одну фразу, яка миттєво зупиняла конфлікт: "Прости його".

Як Богдан Ступка мирив своїх колег / Колаж 24 Каналу

Також Тетяна Цимбал поділилася зворушливими спогадами про легендарного адміністратора-розпорядника Театру Франка Данила Федоряченка, який працював пліч-о-пліч із Богданом Ступкою багато років.

За її словами, до Федоряченка зверталися з абсолютно будь-якими проханнями – від забезпечення новими квартирами й квитками на вистави до кумедних побутових потреб. Одного разу одна з акторок навіть попросила його дістати курячий послід для дачі, що свідчило про справжню безмежну довіру між колегами.

До речі, на початку вересня біля могили Ступки помітили його однокурсника. Він добре знав актора ще до того, як той став відомим.