"Ботоксний бункерний дід": Сенцов, Ворожбит й інші зірки кіно обурились нахабними заявами Путіна

Увечері 21 лютого ватажок окупантів зробив декілька цинічних заяв у зверненні до росіян та визнав бойовиків на Донбасі "легітимними". Зірки українського кіно сміливо відреагували у соцмережах – детальніше на Кіно 24.

Від моменту озвучення фальсифікованих фактів про історію українського народу Путіним у мережі з'явились реакції зірок шоубізу та кіноіндустрії, які сміливо заявили про свою позицію та висловили підтримку співгромадянам, передає 24 канал.

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Зокрема, режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов надав у своєму фейсбуці яскраву характеристику російському окупанту.

Ботоксний бункерний дід остаточно збожеволів і тягне нас усіх у третю світову.



Допис Олега Сенцова / Скриншот 24 каналу

Також режисерка Наталка Ворожбит, відома завдяки телевізійному серіалу "Спіймати Кайдаша" та представника України на премію Оскар стрічкою "Погані дороги", висловила чітку позицію щодо сучасної ситуації. Допис режисерки був спеціально написаний російською, адже вона зверталась до жителів держави окупанта.

Вчуся ненавидіти, погано виходить, зрозуміла чому – не можу одушевити Пу та його виборців. Це ж чорна хмара з г*вна і палиць, що накрила землю, ну які тут почуття, окрім бажання її знищити. Ненавидіти можна живу людину.

Наталка поділилась, що вперше за довгий час побачила в російській стрічці реакцію на те, що до цього спостерігався якийсь сон розуму, анабіоз, "культурка". І додала, що за цією реакцією побачила також відсутність надії та приреченість.

Хлопці, як воно у вас там таке розвелось, виростилося. Ваші діти, виходить, теж приречені, раз ви дозволяєте, живете з цим стільки років, примножуєте… Але ж ми в заручниках вашого вибору, ось що *уйня. Вам незручно, неприємно, соромно (дякую), але жити можна, а нам це не дає.



Допис Наталки Ворожбит / Скриншот 24 каналу

Ще одна режисерка Ірина Цілик, авторка стрічки про Донбас "Земля блакитна, ніби апельсин", написала свій допис у фейсбуці англійською, – очевидно, звертаючись до закордонних друзів та знайомих.

Що ж, учора ми побачили справжнє обличчя російського фашизму. Ненависть російського диктатора до України – країни, що вийшла зі сфери його впливу – настільки велика, що її не приховує навіть мова жестів та міміки. Я не писатиму вам про те, скільки відвертої брехні про Україну ми почули вчора (хоча важливо розуміти, що Путін за підтримки мільйонів приголосних чи безгласних людей побудував царство фальшивих дзеркал, де біле називається чорним, і навпаки).

Ірина заявила, що врешті все стало на свої місця, і вже не потрібно пояснювати іноземцям, чому українці називаю цю війну російсько-українською, якщо офіційно вона називалася по-іншому. Режисерка ще раз підкреслила, що по суті, це війна Росії проти України, яка триває давно (не те що 8 років, а набагато довше). І додала, що дії Путіна, засновані на сталінських амбіціях та традиціях, спрямовані на возз'єднання імперії, у той самий час, коли Україна, яка оговталася від багаторічної російської окупації, почувається вільною країною зі своєю ідентичністю, яка пройшла переломний момент і не бачить шляху назад.

"Україна чинитиме опір. Але зараз нам потрібна підтримка цивілізованого світу. І я маю на увазі не лише санкції чи інші дії лідерів наших союзників. Нам також потрібна інформаційна підтримка. Кожен із вас, друзі. Здається, Україна знову у центрі уваги всього світу (принаймні мені хочеться в це вірити). Але нам потрібно більше. Я знаю, що мільйони мовчазних росіян (або тих із культурного міхура, яким вистачило сміливості лише на незадоволені пости у Facebook) не зупинять свого фюрера. Але це може зробити весь цивілізований світ, у нас багато усіляких інструментів та "зброї", – впевнено висловилась Ірина Цілик.

Головне – не дивитись мовчки, як Левіафан хоче зжерти чужу країну. Мою країну.



Допис у фейсбуці Ірини Цілик / Скриншот 24 каналу

Актор стрічки Олега Сенцова "Носоріг", активіст та учасник бойових дій Сергій Філімонов поширив інформацію з проханням не повідомляти та не поширювати важливу військову інформацію в інтернеті про пересування ЗСУ. Також актор зазначив, що усім українцям зараз варто подбати про заходи безпеки та анонімність навіть і соцмережах, і не зберігати такі файли на будь-яких носіях, а особливо на смартфонах.



Допис Сергія Філімонова / Скриншот 24 каналу

Марина Ер Горбач, режисерка стрічки "Клондайк", також висловила у фейсбуці підтримку Президенту України Володимиру Зеленському і підкреслила, що йому доведеться бути сильним, сміливим та яскравим лідером, – що і стане його найкращою роллю.

Актриса українського кіно Ірма Вітовська-Ванца оприлюднила у своєму інстаграмі картинку-заяву про те, що вона залишатиметься в Україні, щоб не сталось.



Допис Ірми Вітовської-Ванца / Скриншот 24 канал

Зірка українських російськомовних серіалів Тарас Цимбалюк оприлюднив у своїх сторіс в інстаграмі популярний мем, який висміює путінську фразу про те, що Україну створив Ленін.



Допис Тараса Цимбалюка / Скриншот 24 каналу

Зірка українського серіалу "Зломовчання" та ексхолостячка Ксенія Мішина поширила у своєму інстаграмі звернення Президента Зеленського до українців.



Допис Ксенії Мішиної / Скриншот 24 каналу

На цьому підтримка української позиції закінчилась.

Додамо, що деякі актори та актриси українського кіно та театру, наприклад, як Ольга Сумська жодним чином не відреагували на реалії в Україні, зокрема на загрозу повномасштабного вторгнення. Щобільше, Ольга завважала доречним і вчасним висвітлювати свої відвідини студії каналу "Інтер", який відомий своїми російськомовними програмами та транслюванням виступів зірок. країни окупанта.



Допис Ольги Сумської / Скриншот 24 каналу