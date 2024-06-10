3 високорейтингові бойовики, які триматимуть в напрузі до останнього

Якщо мелодрами й фільми, щоб добряче поплакати – це не ваша зона інтересів, то ми підготували для вас чудовий варіант того, що можна обрати для перегляду ввечері. Найкращі високорейтингові бойовики, від яких мурашки по шкірі.

У матеріалі Кіно 24 ви знайдете список таких стрічок. Ці фільми точно знайдуть відгук у серцях тих, хто є прихильниками бойовиків.

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"Повстання Штатів"

Рейтинг IMDb: 7.3

Це британсько-американський антиутопічний воєнний бойовик, написаний і зрежисований Алексом Ґарлендом. У головних ролях знялися Кірстен Данст, Вагнер Моура, Кейлі Спейні, Стівен Гендерсон і Нік Офферман.

Сюжет розгортається після політичної кризи, коли кілька штатів проголошують свою незалежність і починають військові дії проти Вашингтона. Американський уряд вирішує придушити це повстання. За розвитком подій спостерігає команда журналістів, яка прямує до Вашингтона, щоб взяти інтерв'ю у президента.

"Повстання Штатів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джон Уік"

Рейтинг IMDb: 7.4

Після смерті дружини Джон Уік, колишній найманий вбивця, вирішив вийти відійти від справ. Його головним захопленням стала машина Ford Mustang 1969 року випуску, яку він ніжно доглядає, оскільки вона є єдиною пам'яткою про його кохану.

Коли незнайомець пропонує купити Мустанга, Джон категорично відмовляється. Це призводить до трагедії: ображений покупець повертається до Уіка, жорстоко б'є його до півсмерті та вбиває його єдину подругу, собаку, на ім'я Дейзі. Смерть Дейзі стає останньою краплею для Джона. Це запускає ланцюгову реакцію, де біль втрати можна вгамувати лише жагою помсти.

"Джон Уік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тенет"

Цей науково-фантастичний бойовик-трилер 2020 року, написаний і зрежисований Крістофером Ноланом, був продюсований Ноланом разом з Еммою Томас. Фільм є спільним виробництвом Великої Британії та США, а головні ролі виконали Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі, Дімпл Кападія, Майкл Кейн і Кеннет Брана.

У сюжеті йдеться про секретного агента, який навчається керувати потоком часу, щоб запобігти катастрофічному нападу з майбутнього, що загрожує знищити сьогодення.

"Тенет": дивіться онлайн трейлер фільму

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