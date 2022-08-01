Бред Пітт купив 100-річний маєток за 40 мільйонів доларів: чим вражає будинок

Голлівудська зірка Бред Пітт не відмовляє собі у розкішному житті. Маєток, який він днями придбав за 40 мільйонів доларів, побудований ще у 1918 році.

Новий будинок актора розташований на скелі в Кармел-Хайлендс, на центральному узбережжі Каліфорнії. Його вважають найдорожчим у районі.

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Бред Пітт купив дім за 40 мільйонів доларів

Як ми зазначали вище, будинку вже понад 100 років. Його збудували за проєктом архітектора Чарльза Самнера Гріна для письменника Д. Л. Джеймса. Будинок створений у вікторіанському стилі на скелі з пісковику та граніту, має аркові вікна та черепичний дах.

З вікон – розкішний вигляд на Тихий океан.

Маєток Бреда Пітта за 40 мільйонів доларів: фото

Як відомо, нерухомість не була публічно виставлена ​​на продаж, тому це означає, що її було продано поза ринком.

До Пітта маєтком з 1999 року володіла компанії Searock, що належить покійному чиказькому фінансисту Джо Річі та його дружині Шерон.

Вподобання Актора Бреда Пітта

У світової знаменитості доволі різні вподобання. Якось він вдома тримав багато собак та тераріум з багатьма хамелеонами.

Часто він заявляв, що любить музику більше, аніж кіно. Тому у його будинках часто можна побачити чимало музичних інструментів. До того ж він любить антикваріат, його будинок наповнено старими меблями ручної роботи. Тож не дивно, чому Пітт придбав будинок 100-річної давності.