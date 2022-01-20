Бредлі Купер поділився пікантними деталями знімання "Алеї жаху"

Голлівудському актору Бредлі Куперу довелося оголитися у процесі фільмування стрічки "Алея жаху". Зірка провів оголеним у ванні цілих шість годин.

Запис розмови з ним опублікували на сторінці подкасту The Business від радіостанції NPR. Актор Бредлі Купер у розмові з ведучим згадав, як йому довелося провести шість годин, лежачи голим у ванній під час фільмування "Алеї жаху".

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Пікантності ситуації додавало те, що колега Купера по сцені, 49-річна австралійська актриса Тоні Коллетт, грала у відвертому епізоді свого першого робочого дня.

Я досі пам'ятаю той день, коли я просто шість годин був голий перед командою, і це був перший робочий день Тоні Коллетт. Вона була здивована. Це було досить тяжко,

– розповів Купер.

За його словами, сцена потрапила до підсумкового монтажу стрічки. 47-річний актор заявив, що сильно нервувався через зйомки сцени, заради якої йому довелося роздягнутися, оскільки раніше йому не доводилося зніматися повністю оголеним.

Про що фільм "Алея жаху"

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Події цього нео-нуарного фільму відбувається у 1940-х роках. Купер у новій картині режисера Гільєрмо дель Торо перетворився на афериста Стентона Карлайла, який вдає, що вміє спілкуватися з мертвими. Разом з психотерапевткою Ліліт Ріттер (Кейт Бланшетт) пара обманює заможних клієнтів.

У фільмі також знялися:

Руні Мара;

Вільям Дефо;

Рон Перлман та інші.

У США прем'єра "Алеї жаху" відбулася наприкінці грудня 2021 року і отримала переважно схвальні відгуки від критиків. Водночас у прокаті стрічка провалилася: наразі фільм заробив трохи менше 10 мільйонів доларів при бюджеті в 60 мільйонів. Українська прем'єра "Алеї жаху" стартувала 20 січня.

"Алея жаху": дивіться трейлер онлайн