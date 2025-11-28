Оголосили точні дати виходу 4 сезону найочікуванішої костюмованої драми "Бріджертони"
Мабуть, немає прихильника "Бріджертонів", які б не зраділи цій новині. Адже нарешті відомі точні дати прем'єри довгоочікуваного 4 сезону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.
Коли прем'єра 4 сезону серіалу "Бріджертони"?
Нарешті оголошено дату довгоочікуваної прем'єри 4 сезону серіалу "Бріджертони" на Netflix. Вихід нових епізодів, як це зазвичай буває на платформі, відбуватиметься у два етапи.
- Перша частина вийде 29 січня 2026 року,
- а друга – 26 лютого 2026 року.
Початок світського сезону вже майже тут. Містере Бріджертон… ви точно готові?
– йдеться в анонсі.
Глядачі в захваті від цієї новини й уже готуються знову поринути в продовження цієї неймовірно красивої історії, яка нікого не залишить байдужим.
Про що буде 4 сезон "Бріджертонів"?
- У попередніх сезонах ми вже мали змогу зануритися в історії кохання Дафни Бріджертон, віконта Бріджертона та Коліна Бріджертона.
- Цього разу глядачі зосередяться на сюжетній лінії Бенедикта Бріджертона.
- З попередніх сезонів ми пам'ятаємо його як ловеласа, який захоплюється мистецтвом.
- Він має приємну зовнішність і до цього моменту не прагнув брати на себе відповідальність за стосунки, а лише спостерігав, як його брати та сестри знаходять своє щастя.
"Бріджертони": дивіться онлайн прев'ю 4 сезону
- Та нарешті він отримує власну історію кохання – і саме на ній буде зосереджений новий сезон.
- Відомо, що він познайомиться з таємничою Леді у срібному на балу-маскараді, і її зватимуть Софі Бекетт.
- Глядачі знову зануряться не лише в зародження почуттів, а й у те, як важливо, попри заборони та соціальні правила, боротися за своє щастя.