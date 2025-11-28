Оголосили точні дати виходу 4 сезону найочікуванішої костюмованої драми "Бріджертони"

Мабуть, немає прихильника "Бріджертонів", які б не зраділи цій новині. Адже нарешті відомі точні дати прем'єри довгоочікуваного 4 сезону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь, коли відбудеться прем'єра.

Коли прем'єра 4 сезону серіалу "Бріджертони"?

Нарешті оголошено дату довгоочікуваної прем'єри 4 сезону серіалу "Бріджертони" на Netflix. Вихід нових епізодів, як це зазвичай буває на платформі, відбуватиметься у два етапи.

Перша частина вийде 29 січня 2026 року ,

, а друга – 26 лютого 2026 року.

Початок світського сезону вже майже тут. Містере Бріджертон… ви точно готові?

– йдеться в анонсі.

Глядачі в захваті від цієї новини й уже готуються знову поринути в продовження цієї неймовірно красивої історії, яка нікого не залишить байдужим.

Про що буде 4 сезон "Бріджертонів"?

У попередніх сезонах ми вже мали змогу зануритися в історії кохання Дафни Бріджертон, віконта Бріджертона та Коліна Бріджертона.

Цього разу глядачі зосередяться на сюжетній лінії Бенедикта Бріджертона.

З попередніх сезонів ми пам'ятаємо його як ловеласа, який захоплюється мистецтвом.

Він має приємну зовнішність і до цього моменту не прагнув брати на себе відповідальність за стосунки, а лише спостерігав, як його брати та сестри знаходять своє щастя.

"Бріджертони": дивіться онлайн прев'ю 4 сезону