Хто з акторів "Бріджертонів" не з'явиться у 4 сезоні серіалу

29 січня 2026 року відбулася прем'єра першої частини четвертого сезону серіалу "Бріджертони". До своїх ролей повернулася велика кількість акторів, які вже стали справжніми кумирами глядачів.

Однак є й зірки, яких ми більше не побачимо серед акторського складу серіалу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто саме ці актори, яких персонажів вони грали та чому більше не з'являться на екрані в новому сезоні "Бріджертонів".

Дивіться також Куди зник Анатолій Гнатюк, який впродовж 20 років був ведучим "Лото-Забави"

Хто з акторів серіалу "Бріджертони" не з'явиться у 4 сезоні?

У четвертому сезоні серіалу "Бріджертони" не з'явиться акторка Фібі Дайнвор, яка в попередніх сезонах втілила роль Дафні Бріджертон. У першому сезоні ми мали змогу спостерігати за її історією кохання з герцогом Гастінгсом, а в другому та третьому сезонах вона з'являлася лише епізодично.

У четвертому ж сезоні акторка, згідно з інформацією в мережі, не з'явиться. Наразі вона активно працює над своєю акторською кар'єрою та знімається в кіно й серіалах.



Дафні Бріджертон / Фото Netflix

Лише в першому сезоні ми мали змогу побачити неймовірно харизматичного та вродливого Реджі-Жана Пейджа. Він зіграв роль Саймона Бассета, або ж, як нам ще відомо, герцога Гастінгса – обранця Дафни Бріджертон. Однак після прем'єри першого сезону його персонаж більше не з'являвся на екранах. І в четвертому сезоні ми також не побачимо цього актора.



Герцог Гастінгс / Фото Netflix

Також у четвертому сезоні не з'явиться акторка Рубі Баркер, яка втілила роль Марини Томпсон. У мережі з'являлася інформація про те, що в Рубі Баркер були проблеми з психічним здоров'ям. Стан акторки значно погіршився через стрес, пов'язаний із роботою над першим сезоном "Бріджертонів".

Вона заявляла, що компанії Netflix та Shondaland не надали їй належної підтримки після двох психологічних зривів. Тому в четвертому сезоні ми не побачимо акторку.



Марина Томпсон / Фото Netflix

Також у четвертому сезоні не з'явиться акторка Джесіка Мецен, яка в попередніх сезонах зіграла роль Кресіди Каупер. Згідно із сюжетом третього сезону, батьки відправили її в село до тітки, адже у вищому світі вона так і не змогла знайти собі жениха та вийти заміж.



Кресіда Каупер / Фото Netflix

Також у четвертому сезоні більше не з'явиться акторка Чарітра Чандран, яка в другому сезоні зіграла роль Едвіни Шарми. Згідно із сюжетом, вона вийшла заміж за пруського принца та живе сімейним життям далеко від Лондона.



Едвіна Шарма / Фото Netflix

Попри те, що цих акторів ми більше не побачимо в серіалі "Бріджертони", принаймні у четвертому сезоні, все ж кожен із них залишив свій помітний слід у проєкті та знайшов своїх прихильників, які вже зараз дивляться четвертий сезон про кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.