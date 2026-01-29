Хто з акторів "Бріджертонів" не з'явиться у 4 сезоні серіалу
- У четвертому сезоні "Бріджертонів" не з'являться актори Фібі Дайнвор, Реджі-Жан Пейдж, Рубі Баркер, Джесіка Мецен та Чарітра Чандран.
- Причинами відсутності цих акторів є їхні нові проєкти, проблеми зі здоров'ям та сюжетні зміни серіалу.
29 січня 2026 року відбулася прем'єра першої частини четвертого сезону серіалу "Бріджертони". До своїх ролей повернулася велика кількість акторів, які вже стали справжніми кумирами глядачів.
Однак є й зірки, яких ми більше не побачимо серед акторського складу серіалу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто саме ці актори, яких персонажів вони грали та чому більше не з'являться на екрані в новому сезоні "Бріджертонів".
Хто з акторів серіалу "Бріджертони" не з'явиться у 4 сезоні?
У четвертому сезоні серіалу "Бріджертони" не з'явиться акторка Фібі Дайнвор, яка в попередніх сезонах втілила роль Дафні Бріджертон. У першому сезоні ми мали змогу спостерігати за її історією кохання з герцогом Гастінгсом, а в другому та третьому сезонах вона з'являлася лише епізодично.
У четвертому ж сезоні акторка, згідно з інформацією в мережі, не з'явиться. Наразі вона активно працює над своєю акторською кар'єрою та знімається в кіно й серіалах.
Дафні Бріджертон / Фото Netflix
Лише в першому сезоні ми мали змогу побачити неймовірно харизматичного та вродливого Реджі-Жана Пейджа. Він зіграв роль Саймона Бассета, або ж, як нам ще відомо, герцога Гастінгса – обранця Дафни Бріджертон. Однак після прем'єри першого сезону його персонаж більше не з'являвся на екранах. І в четвертому сезоні ми також не побачимо цього актора.
Герцог Гастінгс / Фото Netflix
Також у четвертому сезоні не з'явиться акторка Рубі Баркер, яка втілила роль Марини Томпсон. У мережі з'являлася інформація про те, що в Рубі Баркер були проблеми з психічним здоров'ям. Стан акторки значно погіршився через стрес, пов'язаний із роботою над першим сезоном "Бріджертонів".
Вона заявляла, що компанії Netflix та Shondaland не надали їй належної підтримки після двох психологічних зривів. Тому в четвертому сезоні ми не побачимо акторку.
Також у четвертому сезоні не з'явиться акторка Джесіка Мецен, яка в попередніх сезонах зіграла роль Кресіди Каупер. Згідно із сюжетом третього сезону, батьки відправили її в село до тітки, адже у вищому світі вона так і не змогла знайти собі жениха та вийти заміж.
Також у четвертому сезоні більше не з'явиться акторка Чарітра Чандран, яка в другому сезоні зіграла роль Едвіни Шарми. Згідно із сюжетом, вона вийшла заміж за пруського принца та живе сімейним життям далеко від Лондона.
Попри те, що цих акторів ми більше не побачимо в серіалі "Бріджертони", принаймні у четвертому сезоні, все ж кожен із них залишив свій помітний слід у проєкті та знайшов своїх прихильників, які вже зараз дивляться четвертий сезон про кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.