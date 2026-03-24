Стартували зйомки 5-го сезону "Брірджертонів": про кого буде нова історія

Нещодавно на Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Бріджертон". Він зосереджувався на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.

А тепер стало відомо, що стартували зйомки п'ятого сезону серіалу. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Netflix UA.

Що відомо про 5 сезон "Бріджертонів"?

Раніше багато прихильників припускали, що новий сезон "Бріджертонів" зосередиться на історії кохання Елоїзи Бріджертон. Однак ці припущення виявилися хибними: п'ятий сезон розповідатиме про нову історію кохання Франчески.

Відомо, що її коханий Кіл Мартін помер у четвертому сезоні, тож тепер глядачі дізнаються, як розвиватиметься її сюжетна лінія.

Не переймайтеся, найдорожчі читачі, адже графиня ще неодмінно пізнає кохання… "Бріджертони", сезон 5 – вже у виробництві,

– йдеться у публікації.

Ця новина не дуже сподобалася фанатам, адже багато хто очікував саме лінію Елоїзи. Для деяких це стало справжнім розчаруванням року, особливо тих, хто обурений змінами у порівнянні з книгою, де історія Франчески розвивалася зовсім інакше.

Що відомо про історію кохання Франчески?

Франческа Бріджертон була одружена із сером Кілмартіном, який трагічно помер наприкінці четвертого сезону серіалу. Вони були разом недовго, але їхня любов була по-справжньому особливою – зовсім не схожою на романтичні історії інших членів родини Бріджертонів. Франческа була ніжною, спокійною й цінувала тишу.

Саме це і привернуло її до чоловіка: на балу, уникаючи наполегливих кавалерів, вона шукала спокій і можливість милуватися зорями. Багато таких моментів вони проводили разом із Кілом, насолоджуючись простими, тихими хвилинами.

Справжньою трагедією для Франчески стало те, що вона не встигла народити дитину для свого чоловіка. Ця драматична подія розчулила серця багатьох прихильників у четвертому сезоні. Тепер же творці серіалу вирішили продовжити її історію, і цього разу кохання Франчески, очевидно, буде зовсім іншим.