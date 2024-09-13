Перша леді Франції з'явилася в серіалі "Емілі в Парижі": кого зіграла Бріжит Макрон

Бріжит Макрон зіграла в популярному серіалі "Емілі в Парижі". Її поява у стрічці викликала значний інтерес як у фанатів шоу, так і в медіа.

Перші епізоди нового, четвертого сезону стали доступними ще у серпні, а завершальні п'ять серій з’явилися на Netflix 12 вересня. У матеріалі дізнаєтесь, яку роль зіграла перша леді Франції.

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Перша леді Франції з'явилася в серіалі "Емілі в Парижі": що відомо

В одній із серій серіалу "Емілі в Парижі" головна героїня Емілі Купер, роль якої виконує Лілі Коллінз, несподівано зустрічається з першою леді Франції Бріжит Макрон у вишуканому ресторані. Сцена розгортається легко та невимушено: Емілі підходить до Макрон, і виявляється, що перша леді Франції вже знає про неї та навіть підписана на її профіль в інстаграмі.

Цей короткий епізод підкреслює взаємну симпатію: Емілі захоплено говорить, що просто обожнює Францію, а Бріжит Макрон у відповідь зазначає, що і Франція теж любить Емілі. Після цього героїні разом фотографуються, роблячи спільне селфі. Таким чином, перша леді Франції зіграла у серіалі саму себе.

Лілі Коллінз розповіла, що ідея запросити Бріжит Макрон з'явилася ще в грудні 2022 року. Це сталося під час зустрічі Коллінз та автора серіалу з першою леді Франції в Єлисейському палаці. Зустріч була невимушеною, і в процесі спілкування вони запропонували Макрон взяти участь у шоу, на що вона позитивно відреагувала.

Вона – палка шанувальниця нашого шоу і з великим гумором сприйняла згадку про себе в першому сезоні. Знімання з нею були для мене честю і справжньою радістю,

– сказала Коллінз.

Автор серіалу "Емілі в Парижі" Даррен Стар висловив захоплення талантом першої леді Франції Бріжит Макрон, підкресливши її природну акторську майстерність. Він зауважив, що вона чудово впоралася зі своєю роллю, додавши епізоду автентичності та особливого шарму.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли дружина президента Франції Еммануеля Макрона з'являється на екрані, граючи саму себе. У 2018 році Бріжит Макрон також взяла участь у французькому серіалі "Vestiaires".