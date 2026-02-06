Що відомо про екранізацію "Буремного перевалу" з Марго Роббі й Джейкобом Елорді у головних ролях

Уже 12 лютого в український прокат вийде драматичний фільм "Буремний перевал", знятий за мотивами однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте, що вийшов у 1847 році. Режисеркою стрічки стала Еміральд Феннел.

Головні ролі виконали Марго Роббі, відома за роллю Гарлі Квінн у фільмі "Загін самогубців", і Джейкоб Елорді – зірка серіалу "Ейфорія". Що відомо про екранізацію "Буремного перевалу", розповість 24 Канал.

До речі 5 книг, екранізації яких вийдуть вже найближчим часом

Що відомо про фільм "Буремний перевал"?

Еміральд Феннел оголосила про свої наміри екранізувати роман "Буремний перевал" у липні 2024 року. Режисерці не вдалося домовитися з Netflix, проте вона прийняла пропозицію від Warner Bros.

Цей фільм – сучасний і зухвалий погляд на одну із найвідоміших історій кохання світової літератури. У центрі сюжету – Кетрін і Гіткліфа, які віддаються пристрасті. Вони кидають виклик часу і моралі.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім Марго Роббі та Джейкоба Елорді, у стрічці зіграли: Шазад Латіф, Хонг Чау, Елісон Олівер і Юен Мітчелл, а Шарлотта Меллінгтон і Оуен Купер втілили на екрані юних Кетрін і Гіткліфа.

Як пише People, Еміральд Феннел уже не вперше співпрацює з головними акторами "Буремного перевалу". Разом із Марго вона знімалась у фільмі "Барбі" (2023), а з Джейкобом працювала над психологічним трилером "Солтберн" (2023). Вона була режисеркою, сценаристкою і продюсеркою стрічки, а Елорді долучився до акторського складу.

Зйомки "Буремного перевалу" розпочалися у 2025 році. Вони проходили у національному парку Йоркшир-Дейлс (Англія), а також у долинах Аркенгартдейл і Свейлдейл та селі Лоу-Роу.