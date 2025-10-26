Від моторошних маніяків до сміливих дослідників: 4 найкращі ролі Чарлі Ганнема

Англійський актор Чарлі Ганнем знову у тренді. Він зіграв головну роль у серіалі про Еда Ґіна, продемонструвавши неймовірне перевтілення у цій напруженій та похмурій історії.

Хоч зараз про Ганнема говорять здебільшого через серіал "Чудовисько", не слід забувати, що у нього була успішна кар'єра у кіно і до цього проєкту. 24 Канал розповість про одні з найкращих ролей актора у фільмах та серіалах, включаючи історію про Еда Ґіна.

"Сини анархії"

Телесеріал у жанрі кримінальної драми розповідає про міжнародний клуб байкерів, що займається незаконним продажем зброї й водночас хоче захистити рідне місто Чармінг від наркоторгівлі. У центрі сюжету – Джексон Теллер, в особистому та професійному житті якого стаються різноманітні події.

Серіал став тріумфом на телебаченні, зокрема й завдяки акторській грі Чарлі Ганнема. Часом він був героїчним та благородним персонажем, але з кожною втраченою близькою людиною ставав жорстокішим.



Чарлі Ганнем у кіно / Кадр з серіалу

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Це третій сезон серіалу-антології "Чудовиська", що розповідає про різних жахливих історичних постатей. Перший сезон був присвячений Джеффрі Дамеру, другий – братам Менендес. Нова частина серіалу розповідає про вбивцю та викрадача мертвих тіл Еда Ґіна.

Весь акторський склад підкорює, однак гра Чарлі Ганнема однозначно варта окремої відзнаки. Він кардинально перевтілився задля своєї ролі й зміг передати найтонші деталі характеру та поведінки свого персонажа.



Чарлі Ганнем у кіно / Кадр з серіалу

"Останній нащадок Землі"

Події трилера відбуваються у 2027 році, коли людство починає вимирати через безпліддя. За останні 18 років на Землі не народилась жодна людина, а світ занурився у хаос. Тео Ферон втратив сина, розлучився з дружиною та повністю розчарувався в житті. Та раптом йому доручають важливу місію – врятувати єдину вагітну жінку.

Чарлі Ганнем виконав роль лиходія-психотика Патріка. Він удало вписався у науково-фантастичну стрічку, що зображає суворе й складне бачення майбутнього.



Чарлі Ганнем у кіно / Кадр з фільму

"Загублене місто Z"

Пригодницький фільм – це історія полковника Персі Фосетта, який знаходить докази існування цивілізації у джунглях Амазонки. Науковці висміюють його гіпотезу, але після підтримки дружити й сина він повертається в ліси, щоб довести свою правоту та віднайти загублене місто.

Це один з найбільш недооцінених фільмів за участі Чарлі Ганнема. Він зіграв чоловіка, чия хоробрість і рішучість переважує одержимість. До акторського складу також увійшли Том Голланд і Роберт Паттінсон.



Чарлі Ганнем у кіно / Кадр з фільму

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна" – зараз один з найпопулярніших серіалів на Netflix. Раніше ми розповідали, які деталі у драмі є вигаданими.