26 листопада в український прокат вийшов новий мультфільм Disney "Чарокрай: Королівство магії". Над створенням його візуального світу працювала українка Торі Польська. В інтерв'ю 24 Каналу Торі розповіла, як народжувався світ, створений відьмами для відьом, скільки роботи стоїть за непомітними на перший погляд деталями анімації, чому легендарні художники Disney нагадують їй дітей та як еміграція допомогла переосмислити унікальність українського мистецтва.

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"Це все від людей до людей": як створюють вигадані світи в Disney

Торі, ваша професія – артдиректорка з оточення – вже звучить магічно. Для мене ви наче творчиня мультсвітів. Розкажіть, за що саме ви відповідали в "Чарокраї"? І чи потрібно бути трохи філософом, щоб бути успішною в цій професії?

Бути трохи філософом, трохи психологом, мати різний досвід і різні підходи до творчої роботи, щоб розуміти, як достукатися через візуальні ідеї до глядачів, що їм буде цікаво, що відгукнеться, з чим вони зможуть себе ототожнювати, – це все дуже корисно. В основі всіх наших процесів є ми – ті реальні люди з реальним досвідом. Мені здається, саме тому мультфільмам так легко пробратися до наших сердець і завоювати нашу прихильність. Тому що воно все від людей до людей.

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Щодо моїх обов'язків на проєкті, то ви все правильно зрозуміли. У нас є головний дизайнер, під керівництвом якого працюють два артдиректори: один відповідає за оточення – це я, інший – за персонажів. І під нами є команди художників. Ми формулюємо візуальні концепції, ідеї, стилістику того, як виглядатиме цей світ. Моя команда приносила неймовірні ідеї, а моїм завданням було спрямовувати їх в межах бачення головного дизайнера та режисерів, щоб візуал відповідав потребам історії.

Одна з найбільших частин моєї роботи – керувати перекладом із 2D у 3D. Тобто від дизайнів і візуальних інструкцій, які ми створюємо, до тривимірного простору, де все будується, накладаються текстури, збираються сцени.

Я стежу за тим, щоб під час перекладу не втратилися наші початкові ідеї, щоб усе залишалося в одній стилістиці, щоб один елемент візуально не перекрикував інший. Усе має працювати в гармонії. І це не просто про те, що я маю гарний смак. Це моя професія. Я тренувала свій смак, треную досі й буду тренувати ще багато років. Моє око помічає дуже багато нюансів, і моє завдання – пояснювати їх команді, щоб ми всі рухалися до однієї візуальної мети.

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Ви цікаво сказали про переклад. У професійних перекладачів є таке поняття, як підібрати ключ до книги. І лише тоді йде весь переклад. А як ви знаходите такий ключ до думок режисера, щоб перекласти їх візуальною мовою?

Напевно, через комунікацію. Я з тих, хто ставить багато запитань. Переформульовую одне й те саме питання з різних боків, щоб отримати якомога більше інформації. Режисери не завжди можуть пояснити те бачення чи відчуття, яке мають у голові. І це насправді дуже складна робота навіть для мене, хоча я маю багато термінології для цього. Тому наше завдання – з різних боків до них підступатися, витягувати цю інформацію клешнями й розуміти, що стоїть за їхніми ідеями, які відчуття, які реальні бажання.

Перш ніж створювати ілюстрації, концепти, дизайни та інвестувати в це багато ресурсів, ми працюємо з референсами. Це можуть бути фотографії, відео, дописи в інстаграмі, тревел-блоги. Наприклад, якщо йдеться про Огайо, можна туди поїхати, погуглити, як там усе виглядає, подивитися відео блогерів і дізнатися, як звичайні люди відчувають це місто, на що звертають увагу. А потім прийти з результатами дослідження до режисерів і запитати, чи схоже це на те, що вони собі уявляли.

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Але з реальними локаціями це зробити набагато простіше, ніж із вигаданими, як у "Чарокраї".

Це те, в що ти інвестуєш трошки більше часу. Ми думали, як може виглядати цей світ, створений відьмами для відьом. Дивилися на різні архітектурні стилі, різні епохи. Доволі швидко ми знайшли ідею, що це має бути осінь, бо осінь відчувається дуже відьмацькою. Вона може бути теплою, а може бути холодною та сірою. Тобто, є дуже велика палітра, з якою можна гратися.

Ти буквально приносиш фотографії лісів, дерев, пропонуєш візуальні рішення й запитуєш режисерів, як їм це відгукується. Напевно, цей процес комунікації з ними і є пошуком того ключика, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в головах режисерів.

"Чарокрай: Королівство магії" – новий мультфільм Disney / Фото Disney

Світ, який дихає: секрети створення "Чарокраю: Королівство магії"

Продюсер Рой Конлі розповідав, що деякі візуальні ідеї вашої команди були настільки незвичайними, що він навіть не вірив, що їх вдасться втілити. Чи були ідеї, які ви відстоювали? Як зрештою все запрацювало?

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Кожен проєкт створює якусь нову цікаву технічну проблему для вирішення. Це трохи більше про персонажів, але, наприклад, у нас є Біф Роджер Крамчак – кіт із трьома очима, який може розтягувати своє тіло. І здається: гаразд, намалюю його довшим. А потім думаєш: це ж 3D, у нього є шерсть. Що буде з нею, коли він розтягнеться? Вона теж має розтягнутися? Чи має вирости додаткова?

Це речі, про які у здоровому глузді ти ніколи не замислюєшся. Але в нас це робочі реалії, і нам потрібно вирішувати ці проблеми. Я не можу детально пояснити, як це зробили, бо це робила не я, але питання було вирішене.

Або в нього є третє око, яке він може виймати. І ти такий: окей, от вийме він око, а що залишиться на лобі? Буде дірка? Чи буде шерсть? Може бути все, що завгодно! Потрібно зрозуміти, яке рішення буде найкращим. І коли кажеш "найкращим", то це означає: відповідатиме історії, жанру, не налякає дітей і залишатиметься все ще візуально привабливим.

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Біф Роджер Крамчак – герой анімаційного фільму "Чарокрай: Королівство магії" / Фото Disney

У роботі з локаціями ми хотіли, щоб світ відчувався живим. І дуже швидко ми прийшли до ідеї, аби весь час був такий легкий вітерець. Тому, якщо дивитися на дерева, вони завжди рухаються, їхнє листячко колихається на вітрі. Це важлива частина правдоподібності: світ не статичний, він дихає.

Тим паче, що наш світ дуже тісно пов'язаний із природою, і ми хотіли, щоб відьми жили в гармонії з нею. У нас дуже багато дерев, які ніби обіймають будинки, тому що у світі "Чарокраю" ми не вирубуємо дерева – ми будуємо навколо них.

Торі Польська створювала "Чарокрай: Королівство магії" як артдиректорка середовищ Disney / Фото Disney

І це все були челенджі: як зробити, щоб сцена не була перевантаженою, щоб це красиве листячко, яке мерехтить на світлі, не відволікало від того, що відбувається в кадрі, від дій персонажів та їхніх діалогів.

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Я кілька разів переглядала трейлер і тизер, і мене найбільше заворожили саме дрібні деталі: пилюка на підошвах, бризки їжі, потертості у приміщенні школи. Це вже не ті візуально ідеально гладенькі мультфільми минулих десятиліть. Скільки роботи стоїть за такими, здавалося б, дрібницями?

Дуже багато роботи. Я маю зазначити, бо ви торкнулися теми текстури, на цьому проєкті це було одним із наших першочергових завдань. Ми дуже хотіли, щоб світ відьом відчувався тактильним. Щоб ти як глядач міг уявити, як торкаєшся цих поверхонь, як ходиш між ними, як пилюка піднімається з-під ніг, як можеш доторкнутися до цих гілок, листячка і так далі.

Коли ми це усвідомили й сформулювали концепцію, усією командою почали думати, як наситити світ текстурами, але водночас не зробити його занадто реалістичним, тому що ми все ж хотіли залишитися в стилізації. Або як не перенаситити його візуальним шумом, щоб він не відволікав від персонажів, бо саме вони є зірками наших кадрів.

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Наші художники й команда – це команда Visual Development, тобто тих, хто дизайн придумує, і команда Look Development, яка розвиває фінальний лук, вигляд фільму – привносили багато ідей, експериментували: а що, якщо зверху на цю текстуру додамо ще одну текстуру, а потім ще одну? Усі пропонували ідеї, ми їх тестували й дивилися, що працює.

Мені здається, це дуже класно зіграло, тому що, коли дивишся фільм, виникає відчуття, що це місце десь може існувати. І мені особливо відгукується ця ідея, що десь існує магія, десь є щось прекрасне, не забруднене чимось поганим.

"Чарокрай: Королівство магії": дивіться трейлер мультфільму

"Мені ніколи не буде цікаво спостерігати за роботою машини": Торі Польська про ШІ в анімації

Штучний інтелект зараз є болісною темою для багатьох творчих професій. Чи доводилося вам відстоювати те, що ваша робота не є роботою генеративного ШІ? Що це ваша робота, і людина справді може таке створити?

Мені якось пощастило. Я не дуже популярна онлайн. Мене оточують люди, багатьох із яких я знаю особисто, тому це питання не порушується. Усі знають позицію артспільноти щодо цього.

Я бачила багато звинувачень на адресу компанії. Безумовно, я не можу говорити за всю компанію, але ідея, якої ми дотримуємося, – у центрі має бути митець, у центрі має бути людина, людський досвід, людські відчуття.

Мистецтво – це про те, як митці пропускають щось через себе, через свій досвід, через своє унікальне бачення світу. Саме тому книги, музика, кіно, мультфільми – усе це має бути справжнім, нештучним і наповненим реальними деталями, які може привнести виключно людський досвід. Я сподіваюся, що люди це помітять, тому що все, що ви бачите в цьому мультфільмі, пройшло через наш людський досвід, через наші реальні емоції, через наші ідеї, візуальні концепції, за які ми боролися.

Ми завжди вірили, що цей мультфільм має бути восени, що золоте листя ідеально підходить до відчуття, яке намагаємося створити в цьому світі. Ми вірили в те, як мають виглядати персонажі, їхні зачіски. І щоб створити всі ці волосинки, щоб вони рухалися, щоб рухалися тканини, потрібна величезна майстерність – і технічна, і художня. За тим, як усе це поєднується, фантастично спостерігати.

Тому мені ніколи не буде цікаво спостерігати за роботою машини. Я хочу бути дотичною до людського мистецтва, яке створене людьми, які вірять у те, що роблять.

Це фантастичне відчуття – бути оточеною в компанії людьми з різних країн, із різним досвідом, різного віку. Максимально все в нас різне. Але ми всі віримо в те, що мистецтво має йти від людей. І дивитися, як усі привносять свій досвід і все, що можуть запропонувати компанії та продукту, – це щось неймовірне.

"Чарокрай: Королівство магії" / Фото Disney

Живий "Бембі", творчі батли та великі діти: що відбувається за лаштунками Disney

Хотіла ще запитати про оленя у студії Disney. Це ж "Бембі", щось казкове, з дитячих спогадів. А ще ці робочі зустрічі під величезними пледами. Скільки такого неймовірного й казкового у вашій роботі? Чи це частина вашого робочого процесу?

Напевно, багато. Це мій перший досвід роботи безпосередньо в студії. Я завжди працювала віддалено, навіть коли була в Києві й моя студія була зі мною на одній вулиці. Я все одно працювала вдома, бо це дуже зручно.

Гадаю, у нас є багато класних, унікальних речей. І суть не лише в тому, щоб нас розважати, хоча це теж важливо, щоб зменшувати напруження. Це специфіка наших людей у студії. Мені здається, що, попри вік, ми всі великі діти. Люди поводяться доволі по-дитячому в гарному сенсі. Ми всі грайливі, весь час сміємося, дуже багато жартуємо.

У нас багато надзвичайно творчих людей. Це специфічний тип мислення. І цих людей потрібно надихати. Я вважаю, що компанія робить дуже важливу роботу, створюючи умови для творчості. Бо насправді це доволі складно – ти маєш весь час щось віддавати. А щоб щось віддавати, тебе має щось наповнювати.

Торі Польська / Фото Торі Польської

Наприклад, нещодавно в нас, окрім "Бембі", був ще артбатл між двома режисерами. Вони набирали команди й будували з картону великі ляльки, які мали виступати на сцені. Такі речі дуже важливі. Ми як діти: нас потрібно розважати, нам потрібно створювати творчі умови, щоб ми могли створювати творчий продукт.

А щодо "Бембі" – ти думаєш, що це для розваги. Насправді нам потрібно знати, як малювати тварин. Загалом, коли до студії приводять тварину, зазвичай вона є персонажем якогось мультфільму, над яким працюють. Потрібно вивчити, як ця тварина рухається, як виглядають її текстури, як вона реагує на світло та людей. Щоб створити все це в 3D, ми маємо знати, як воно поводиться в реальному світі.

І це знову про те, що в центрі є твій людський досвід. Треба наповнювати себе цим досвідом, щоб потім передавати його у своїх мультфільмах.

А чи було у вашій роботі в Disney щось таке, у що українцям було б складно повірити? Що вас саму найбільше здивувало?

Цікаво, дайте подумати… "Бембі", так, "Бембі" виграє!

Напевно, найбільшим відкриттям для мене було те, що ти маєш певне уявлення про людей. Коли я тільки починала працювати в цій індустрії, було багато художників, за якими я спостерігала онлайн, відвідувала конференції, іноді з ними зустрічалася. Це художники, на яких ти дивишся із захопленням, у яких хочеш навчатися, з якими мрієш колись працювати. Минають роки, і я починаю працювати з цими людьми. У мене є певне уявлення про те, як вони мають поводитися, що вони всі такі серйозні, вони вже з досвідом.

А ти приходиш – і це діти всередині дорослих тіл. Вони всі веселі, дуже відкриті, не бачать культурної різниці зі мною, вони не бачать вікової різниці зі мною.

У мене є колега, у нас з ним різниця у віці приблизно 35 років. Ми як двоє дітей, які смикають одне одного за косички, просто дуркуємо. І це настільки велика частина нашої робочої культури – просто have fun. Тому що це дійсно важливо. Ми створюємо щось дуже веселе й розважальне. Якби ми всі були суперсерйозними й невеселими, це було б дуже важко зробити.

Ти приходиш в альма-матер анімації й думаєш: Боже мій, там усі такі дорослі, всі досвідчені! А там усі дуже веселі й відкриті. Це було величезним приємним здивуванням, яке одразу створило відчуття, що мене тут приймають. Мені дають пробувати все, що я хочу, бо люди в мене вірять і мені довіряють. І, напевно, це моє найбільше приємне здивування, у яке іноді важко повірити досі. Я дуже вдячна за можливість бути тим, ким я є, і розвиватися в тому, що для мене дуже важливо.

"Подивіться, як класно в нас": як у Disney реагують на українське мистецтво

Чи показували ви своїм американським колегам у Disney українські мультфільми або свою попередню роботу – "Микиту Кожум'яку"? Як вони реагували?

Так, щоб ми сідали й дивилися цілий фільм, – ні. Але, безумовно, ми ділилися попереднім досвідом. Я могла показувати якісь напрацювання з цих проєктів.

Дуже часто люблю показувати українських ілюстраторів, одяг чи біжутерію, яку купую в Україні. Бо воно дуже естетичне, у нас є своя впізнавана естетика. Я дуже люблю носити все це в офіс, показувати колегам. Усі запитують, де я це купила.

Я люблю привертати увагу до України таким чином, просто показувати потенціал, який у нас є. І дуже люблю показувати ілюстрації, фрагменти короткометражних мультфільмів, на яких ми зростали в Україні. Те, що для мене, здається, так і мало виглядати, для них – це дуже щось цікаве. Для них воно виглядає дуже автентично і дуже по-іншому, відрізняється від американської анімації, від американської естетики. І тому це завжди привертає дуже багато уваги.

Мені дуже приємно цим ділитися, так само як мені цікаво спостерігати й слухати, коли мої колеги з інших країн діляться чимось своїм. Ти бачиш, наскільки ми всі різні, наскільки по-різному в нас працює естетика. Коли ти працюєш над картиною, ти дуже близько до неї, і тобі важко побачити її унікальність чи зрозуміти, що робить цю картину не такою, як інші. Тобі потрібно буквально відійти, щоб побачити загальну картину.

У моєму досвіді мені стало набагато легше це бачити, коли я опинилася за кордоном, в еміграції. Тому що в цей момент раптово ти бачиш усе більш віддалено, маєш можливість порівняти це з чимось місцевим. І розумієш, наскільки те, що в Україні здавалося мені очевидною, нормальною, звичайною естетикою, виявилося абсолютно надзвичайним, абсолютно унікальним. І в момент, коли ти це усвідомлюєш, тобі дуже хочеться цим поділитися, бо ти розумієш, що всюди по-іншому. І ти такий: подивіться, як класно в нас! Можливо, було б класно, якби це усвідомлення прийшло до мене трохи раніше, а можливо, воно мало статися саме так. Я просто рада це бачити й ділитися цим зі своїми колегами.

Я дуже вам дякую за такі щирі відповіді, за цю розмову і за знайомство.

Навзаєм. Дуже вам дякую, Поліно, за класні запитання і дуже приємну розмову.