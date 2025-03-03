Традиційно перед найпрестижнішою кінопремією зірки зібралися на червоній доріжці та позували перед камерами. Про найкращі образи на цьогорічному хіднику розповість 24 Канал.
Не пропустіть Із синьо-жовтою стрічкою: сценарист "Конклаву" підтримав Україну на червоній доріжці Оскара-2025
Аріана Гранде
Аріана Гранде / Фото Getty images
Едріан Броуді
Едріан Броуді / Фото Getty images
Пітер Страуган
Пітер Страуган / Фото Getty images
Тімоті Шаламе
Тімоті Шаламе / Фото Getty images
Селена Гомес
Селена Гомес / Фото Getty images
Демі Мур
Емма Стоун
Емма Стоус / Фото Getty images
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Фото Getty images
Біллі Портер
Біллі Портер / Фото Getty images