Традиційно перед найпрестижнішою кінопремією зірки зібралися на червоній доріжці та позували перед камерами. Про найкращі образи на цьогорічному хіднику розповість 24 Канал.

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Акторка Аріана Гранде Аріана Гранде / Фото Getty images

Актор Броуді Едріан Броуді / Фото Getty images

Режисер Страуган Пітер Страуган / Фото Getty images

Тімоті Шаламе Тімоті Шаламе / Фото Getty images

Селена Гомес Оскар-2025Селена Гомес / Фото Getty images

Демі Мур Оскар-2025Демі Мур / Фото Getty images

Емма Стоун на Оскарі 2025Емма Стоус / Фото Getty images

Майлі Сайрус на Оскарі 2025Майлі Сайрус / Фото Getty images

Біллі Портер на Оскарі 2025Біллі Портер / Фото Getty images

Марго Роббі на Оскарі 2025Марго Роббі / Фото Getty images