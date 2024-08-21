Новий сезон "Емілі в Парижі" уже на Netflix: опис усіх епізодів серіалу

15 серпня на платформі Netflix вийшла довгоочікувана перша частина четвертого сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Серіал знову повертається з новими пригодами головної героїні, яка продовжує своє яскраве та водночас непросте життя у столиці Франції.

Продовження сезону заплановане на 12 вересня, коли глядачі зможуть побачити другу частину. Ознайомтесь детальніше з описом серій нового сезону у матеріалі Кіно 24.

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Новий сезон "Емілі в Парижі" уже на Netflix: про що нові серії

У четвертому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" глядачі продовжують стежити за захопливим та насиченим життям головної героїні, яка все більше адаптується до свого нового життя у столиці моди та романтики. Емілі стикається з численними викликами як на професійному, так і на особистому фронті. Вона прагне не лише досягти успіху в кар'єрі, але й знайти гармонію у стосунках, роблячи сміливі кроки на шляху до своїх мрій.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

1 серія: Переламний момент

У першій серії нового сезону "Емілі в Парижі" події розгортаються після гучного весілля, яке перетворилося на справжню катастрофу, та вірусного відео, що швидко поширилося в мережі, привертаючи небажану увагу. Емілі, завжди в центрі драматичних подій, тепер опинилася у непростій ситуації, намагаючись упоратися з наслідками.

Після такого несподіваного повороту подій вона вирішує взяти себе в руки та знайти баланс між особистим і професійним життям.

Крім того, у неї з'являється новий виклик – наближається важлива подія: Чемпіонат Франції, який відкриває для Емілі нові можливості в кар'єрі.

2 серія: Кохання на втіках

У другій серії нового сезону "Емілі в Парижі" напруга між персонажами лише зростає. Емілі вирішує поділитися своєю важливою таємницею з Ґабріелем, однак її відвертість не приносить очікуваного полегшення. Замість того, щоб допомогти вирішити ситуацію, це лише погіршує її. Ґабріель, спочатку здивований, швидко переходить від хвилювання до гніву.

Водночас Мінді, подруга Емілі, стикається з неприємною знахідкою. Працюючи в модному домі JVMA, вона натрапляє на приховані секрети, що загрожують репутації дизайнерського бренду. Відкритий "скелет у шафі" кидає тінь на компанію.

Тим часом Камілла також бореться зі своїми викликами. Вона зіштовхується з проблемами в мистецькому світі через Моне, де її прагнення до успіху зустрічає труднощі.

3 серія: Маскарад

У новій серії життя Ґабріеля стає дедалі складнішим. Його особисті та професійні проблеми починають накладатися одна на одну, створюючи стресові ситуації, з якими важко впоратися. Попри всі зусилля, він не може знайти баланс між роботою, стосунками й власними амбіціями. Його внутрішня боротьба стає ще напруженішою, що призводить до нових викликів і випробувань.

Тим часом Емілі зосереджується на організації масштабного заходу – розкішного балу-маскараду для бренду "Мезон Лаво". Цей бал стає не лише ключовою подією для її кар'єри, а й важливим емоційним моментом для багатьох присутніх. Під блиском розкішних костюмів і масок, атмосфера вечора створює ідеальні умови для несподіваних зізнань.

4 серія: Сіра зона

У новій серії "Емілі в Парижі" головна героїня намагається знайти ідеальне місце для романтичного побачення. Емілі, як завжди, прагне створити щось особливе, щоб вразити свого обранця та зробити момент незабутнім.

Тим часом Сільві, її начальниця та наставниця, звертається до Емілі з проханням допомогти у важливій справі. Вона планує відкриття ексклюзивного клубу для Лорана, і ця подія має бути ідеальною.

Паралельно з цим Мінді, подруга Емілі, стикається з проблемами у своїх стосунках. Попри те, що її романтична історія розвивалася позитивно, тепер вона натрапляє на серйозну перешкоду.

5 серія: Обман зору

У новому епізоді "Емілі в Парижі" сюжет розгортається навколо трьох основних ліній, які виявляють, що зовнішність може бути оманливою.

"Агенція Ґрато", яка спеціалізується на продуктах для догляду за шкірою, випускає нову лінійку косметичних засобів. Хоча рекламні кампанії обіцяють досконалі результати, насправді продукт може бути не таким ефективним, як здається.

Ресторан Ґабріеля, відомий своєю відмінною кухнею, ставить перед собою амбітну мету – отримати зірку Мішлен.

Остання лінія сюжету стосується Камілли, чиї покупки стають причиною непередбачених проблем. Шопінг, який спочатку здається розвагою та задоволенням, обертається серйозними труднощами.