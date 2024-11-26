Що відомо про продовження культового серіалу "Бріджертони": дата прем’єри

Вишукана історична драма "Бріджертони" стала справжнім хітом від Netflix, що заполонила серця глядачів. Серіал розповідає про життя аристократичної сім'ї.

А кожному члену родини присвячений новий сезон. Так, глядачі з нетерпінням очікують продовження стрічки, яка занурює в інтриги розкішного життя. Детальніше про четвертий сезон "Бріджертонів" – розповідає 24 канал.

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Про що розповідатиме новий сезон

Вже троє членів родини Бріджертонів знайшли своє кохання. Так, Дафні насолоджується сімейним життям з герцогом Гастінгсом, Ентоні – з Кейт Шарма, а Колін – з Пенелопою Фезерінгтон. Тепер настала черга ще одного Бріджертона зануритися у світ романтичних почуттів. Так, четвертий сезон серіалу розгортатиметься навколо Бенедикта, роль якого виконує актор Люк Томпсон.

Вітаємо на шлюбному ринку, пане Бріджертоне. Наступний сезон буде присвячено історії Бенедикта,

– йдеться в описі анонсу.

Четвертий сезон розкриє його взаємодію з таємничою леді Софі Бекет. Їхнє знайомство станеться на балі-маскараді, після чого життя героїв вже не буде таким, як раніше. Персонажі пізнають справжнє кохання, але й також зіткнуться з перешкодами.

У четвертому сезоні глядачі зможуть побачити вже звичних персонажів – Коліна, Пенелопу, Ентоні, Елоїзу та Франческу. Головну роль коханої Бенедикта, Софі, зіграє акторка Єрін Ха.

Дата прем'єри

Точної дати прем'єри нових серій "Бріджертонів" наразі немає. За словами сценаристки Шонди Раймс, створення одного сезону серіалу триває приблизно два роки. Ймовірно, фанати побачать історію кохання Бенедикта і Софі у 2026 році.

Netflix хочуть все написати, а потім зняти, що дуже суперечить тому, як я вчилася робити телебачення,

– зізналася сценаристка в інтерв'ю для Variety.

Восени цього року стартували знімання нового сезону. Тому глядачам залишилося лише чекати нових подробиць і кадрів від творців.