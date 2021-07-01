Стартували зйомки "Чорної пантери 2" : "Ми зробимо це так, щоб Чедвік нами пишався"

Студія Marvel почала зйомки фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever), який стане продовженням супергеройської картини 2018 року і тридцятою картиною кіновсесвіту Marvel.

Зйомки картини "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" стартували в Атланді. Про це повідомив голова студії Marvel Кевін Файг.

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Що відомо сьогодні про фільм

У серпні 2020 року Куглер написав сценарій для "Чорної пантери 2", але 28 серпня трагічно померла зірка Чедвік Боузман. Зйомки мали початися у 2021 році, але ніхто в Marvel не знав про хворобу Боузман і тепер вони не поспішають з фільмуванням. Кевін Файг оголосив в грудні 2020 року, що роль Т'Чаллі не буде перероблена, і Куглер сьогодні наполегливо працює над сценарієм. Загадкову назву фільму було розсекречено 3 травня 2021 року.

"Чорна пантера" стала, коли вона вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак,у всьому світі, таким чином, ставши найкасовішим фільмом Marvel. Стрічка сім разів була номінована на премію Оскар, зокрема за найкращий фільм (перший фільм про супергероїв) і все-таки отримала його за музику, дизайн костюмів і постановку.

Режисером стрічки виступив Раян Куглер.

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди"​: дивіться відео від Marvel Entertainment

У фільмі "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" знімуться:

Данай Гуріра – Окоє;

Летиція Райт – Шурі;

Мартін Фріман – Еверетт К. Росс;

Вінстон Дьюк – М'Баку;

Люпіта Ніонго – Накіа;

Флоренс Касумба – Айо;

Анджела Бассет – Рамонда.

Головну роль мав зіграти Чедвік Боузман, але актор помер у Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 року. В грудні 2020 року глава Marvel Studios Кевін Файг офіційно підтвердив, що заміну Чедвіку Боузману не шукатимуть. За його словами, смерть Чедвіка Боузмана стала для всіх його колег великим ударом. Досі не можуть оговтатись від втрати і творці "Чорної Пантери", які вирішили по-особливому вшанувати пам'ять актора.

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Водночас кінокомпанія Marvel вже знайшла рішення щодо сценарію "Чорної Пантери 2". У центрі подій постануть інші герої Ваканди, які будуть захищати її та гідно продовжувати справу Т'Чалли, якого зіграв Чедвік Боузман.

Очевидно, що без Чедвіка це проходить дуже емоційно. Але, крім цього, всі дуже натхнені можливістю повернути глядачам і фанатам світ Ваканди. Ми зробимо це так, щоб Чедвік нами пишався,

– сказав Кевін Файг.

Прем’єру фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" планують 8 липня 2022 року.