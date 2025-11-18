Що правда, а що вигадка у легендарному серіалі від HBO "Чорнобиль"

Ще у 2019 році увагу кіноманів привернув п'ятисерійний британо-американський серіал від HBO під назвою "Чорнобиль". Це кіноісторія, заснована на реальній катастрофі, що сталася на ЧАЕС у 1986 році.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на BBC News Україна ми розповідаємо, що є правдою, а що – вигадкою у цьому серіалі.

Що є правдою, а що – вигадкою у серіалі "Чорнобиль"?

Ні для кого не секрет, що серіал "Чорнобиль" не є на 100% вірогідною передачею подій, які відбувалися у той час. Зокрема, фахівці з історії Чорнобиля оцінюють його документальну точність орієнтовно у 70 – 80%. Очевидно, що в серіалі є художні доповнення, створені для того, щоб історію можна було показати якомога яскравіше. Звичайно, деякі деталі – зокрема діалоги чи промови – це художні домисли, які не відповідають документальним записам. Це зроблено для підсилення драматичного ефекту. Крім того, між серіалом та реальністю існують і деякі відмінності.

Що стосується опромінення та радіаційних опіків, очевидець Олексій Бреус розповідав, що працівники дійсно мали почервоніння шкіри, нудоту, ефект радіаційної ейфорії та загальне опромінення. Однак у серіалі показано надто швидку появу важких опіків, що є перебільшенням, адже радіаційний опік не виникає миттєво.

Щодо пожежі на даху ЧАЕС: за словами очевидців, великої пожежі там не було – лише локальні осередки займання. У серіалі ж пожежники гасять масштабний вогонь на даху реактора.

Також у стрічці показано, як багато людей виходять на так званий "міст смерті", щоб подивитися на пожежу й сяйво. Однак, за свідченнями очевидців, такого масового виходу людей не було.

У серіалі керівництво показано як доволі жорстких лиходіїв, які ухвалюють емоційні рішення. Та насправді їхні характери у стрічці суттєво перекручені, адже в реальному житті це були висококваліфіковані фахівці. Їхні образи драматизовано для сильнішого емоційного впливу на глядача.

Також у серіалі є діалог про те, що радіація, яка виділяється, більша, ніж після Хіросіми. Однак це порівняння є некоректним, адже Чорнобиль та Хіросіму зіставляти недоречно – характеристики радіації там істотно різняться.

Серіал вважається одним із найуспішніших у світі. Наразі його рейтинг на IMDb становить 9,3 бала. Чорнобильська катастрофа стала однією з найгірших ядерних трагедій в історії людства, і зафільмована історія безумовно варта уваги. Майже всі глядачі, які дивляться стрічку, підкреслюють, що це до мурашок страшний і правдивий серіал, який викликає неймовірні емоції, адже він про реальність, у яку важко повірити.

