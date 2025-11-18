Что правда, а что вымысел в легендарном сериале от HBO "Чернобыль"

Еще в 2019 году внимание киноманов привлек пятисерийный британо-американский сериал от HBO под названием "Чернобыль". Это киноистория, основанная на реальной катастрофе, произошедшей на ЧАЭС в 1986 году.

В материале 24 Канала со ссылкой на BBC News Украина мы рассказываем, что является правдой, а что – выдумкой в этом сериале.

Что является правдой, а что – выдумкой в сериале "Чернобыль"?

Ни для кого не секрет, что сериал "Чернобыль" не является на 100% достоверной передачей событий, которые происходили в то время. В частности, специалисты по истории Чернобыля оценивают его документальную точность ориентировочно в 70 – 80%. Очевидно, что в сериале есть художественные дополнения, созданные для того, чтобы историю можно было показать как можно ярче. Конечно, некоторые детали – в частности диалоги или речи – это художественные домыслы, которые не соответствуют документальным записям. Это сделано для усиления драматического эффекта. Кроме того, между сериалом и реальностью существуют и некоторые различия.

Что касается облучения и радиационных ожогов, очевидец Алексей Бреус рассказывал, что работники действительно имели покраснение кожи, тошноту, эффект радиационной эйфории и общее облучение. Однако в сериале показано слишком быстрое появление тяжелых ожогов, что является преувеличением, ведь радиационный ожог не возникает мгновенно.

Относительно пожара на крыше ЧАЭС: по словам очевидцев, большого пожара там не было – только локальные очаги возгорания. В сериале же пожарные тушат масштабный огонь на крыше реактора.

Также в ленте показано, как много людей выходят на так называемый "мост смерти", чтобы посмотреть на пожар и сияние. Однако, по свидетельствам очевидцев, такого массового выхода людей не было.

В сериале руководство показано как довольно жестких злодеев, которые принимают эмоциональные решения. Но на самом деле их характеры в ленте существенно искажены, ведь в реальной жизни это были высококвалифицированные специалисты. Их образы драматизированы для более сильного эмоционального воздействия на зрителя.

Также в сериале есть диалог о том, что радиация, которая выделяется, больше, чем после Хиросимы. Однако это сравнение является некорректным, ведь Чернобыль и Хиросиму сопоставлять неуместно – характеристики радиации там существенно различаются.

Сериал считается одним из самых успешных в мире. Сейчас его рейтинг на IMDb составляет 9,3 балла. Чернобыльская катастрофа стала одной из худших ядерных трагедий в истории человечества, и снятая история безусловно достойна внимания. Почти все зрители, которые смотрят ленту, подчеркивают, что это до мурашек страшный и правдивый сериал, который вызывает невероятные эмоции, ведь он о реальности, в которую трудно поверить.

