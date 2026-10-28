Чотири рази бігли в укриття: Назар Задніпровський розповів про небезпечні зйомки нового фільму

Назар Задніпровський розповів, як разом із колегами змушений був неодноразово переривати роботу через російські обстріли та бігти до укриття під час зйомок нової української комедії "Скажене Різдво".

Український актор поділився подробицями зйомок нової комедії "Скажене Різдво", які проходили під час повітряних тривог у Києві. Як розповідає Люкс ФМ, про небезпечні умови роботи артист розповів у програмі Backstage журналістці Каті Сташко.

Як Назар Задніпровський знімався під час обстрілів

За словами актора, один зі знімальних днів проходив на київському ДВРЗ. Для роботи команда використовувала вагон потяга "Інтерсіті". Однак через російські атаки перебування на такій локації було особливо небезпечним.

"Скажене Різдво" – дивитись трейлер

Задніпровський зізнався, що протягом зміни вся команда, включно з акторами масових сцен, чотири рази змушена була залишати майданчик і спускатися до укриття.

І ми разів чотири, усі разом, усі, масовка – бігли в бомбосховище, – пригадав актор.

Втім, навіть у сховищі кінематографісти продовжували працювати. Задніпровський разом із режисером репетирував сцени, обговорював характер персонажа та готувався до складних епізодів.

І, як не дивно, така підготовка дала результат. Наприкінці зміни актору вдалося записати два великі монологи, витративши лише по два дублі на кожен.

Як обстріли впливають на здоров'я актора

Задніпровський також зізнався, що постійний стрес позначається на його самопочутті. Актор уже багато років живе із цукровим діабетом, тому через сильне нервове напруження рівень цукру в крові може підвищуватися.

За словами артиста, під час обстрілів йому іноді доводиться вводити більше інсуліну. Водночас він запевнив, що завжди має необхідні препарати із собою та ретельно контролює свій стан.

Нагадаємо, комедія "Скажене Різдво" вийде в український прокат 26 листопада 2026 року. У стрічці Задніпровський знову втілить Василя Середюка, який цього разу вигадає доволі сумнівний спосіб зібрати всю родину на свята.