Дакоті Джонсон – 37: 4 найвідоміші фільми, які зробили її зіркою світового масштабу

Дакота Джонсон пройшла дивовижний шлях від епізодичних ролей у гучних кінопроєктах до статусу однієї з найвідоміших акторок Голлівуду. Саме касові хіти та масштабні студійні стрічки принесли їй світове визнання, мільйони прихильників та статус зірки першої величини.

Сьогодні, 4 жовтня, акторка святкує свій 37-й день народження. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку найпопулярніших та найобговорюваніших ролей Дакоти Джонсон.

"П'ятдесят відтінків сірого"

Рейтинг IMDb: 4,2

Сюжет фільму розповідає про скромну та недосвідчену студентку літературного факультету Анастейшу Стіл. За випадковим збігом обставин вона бере інтерв'ю у загадкового й заможного бізнесмена Крістіана Грея. Між ними спалахує бурхлива пристрасть, однак мільйонер висуває специфічні умови стосунків та пропонує дівчині підписати суворий контракт про конфіденційність.

"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на неоднозначність сценарію та складність адаптації книжкового першоджерела. Однак оглядачі також відзначають природні харизму, чарівність та акторський талант Дакоти Джонсон.

"Матеріалісти"

Рейтинг IMDb: 6,2

Історія розгортається навколо професійної нью-йоркської свахи Люсі, яка допомагає багатим та вибагливим клієнтам знаходити ідеальних партнерів для створення сім'ї. Жінка чудово розуміється на людській психології та розраховує чужі стосунки з математичною точністю, однак власне особисте життя перетворює на суцільний хаос. Опинившись у складному любовному трикутнику між заможним клієнтом та бідним актором з минулого, героїня вимушена зробити вибір між прагматичним розрахунком і справжніми почуттями.

"Матеріалісти": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять режисеру Селін Сон за гострий інтелектуальний гумор, свіжий погляд на жанр ромкому та переконливу хімію між Дакотою Джонсон, Педро Паскалем і Крісом Евансом.

"В активному пошуку"

Рейтинг IMDb: 6,1

Еліс вирішує взяти паузу в тривалих стосунках зі своїм хлопцем та переїхати до Нью-Йорка, аби нарешті зрозуміти власні бажання та навчитися жити самостійно. У мегаполісі вона знайомиться з розкутою й енергійною колегою, яка відкриває для неї всі правила сучасного холостяцького життя. Разом дівчата занурюються у вир вечірок, побачень та пошуків себе серед тисяч інших самотніх сердець великого міста.

"В активному пошуку": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять авторів за легкий гумор, актуальне висвітлення теми сучасних стосунків та чудову дуетну хімію між Дакотою Джонсон і Ребел Вілсон. Водночас критики застерігають, що фільм використовує чимало класичних штампів жанру романтичної комедії.

"Переконання"

Рейтинг IMDb: 5,8

Стрічка є сучасною адаптацією класичного роману Джейн Остін про дівчину зі збіднілої аристократичної родини Енн Елліот. Вісім років тому під тиском родичів вона відмовилася від шлюбу з бідним, але закоханим у неї офіцером Фредеріком Вентвортом. Коли доля знову зводить їх разом у вищому світі, героїня вимушена подолати гордість та позбутися сумнівів, щоб отримати другий шанс на справжнє кохання.

"Переконання": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оцінювачі схвалюють сміливу спробу оновити класичний твір за допомогою сучасного гумору. Проте частина фахівців підкреслює, що такий грайливий формат іноді шкодить глибокому драматизму оригінального тексту.

Днями свій день народження святкувала Дженна Ортега. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих стрічок з її участю.