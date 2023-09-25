Де зараз наймолодша акторка "Спіймати Кайдаша" Дарина Федина: чому зірку захейтили в мережі

Акторська кар'єра Дарини Федини, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша", досить нелегка. Актриса зіграла цю роль, коли їй було всього 17 років, і вона тільки-но вступила до театрального університету ім. Карпенка-Карого в Києві.

Хоч Дарина й стикнулася з хвилею хейту після завершення серіалу, проте вона створила незабутній ніжний образ Мелашки, який вразив акторською грою більшість глядачів. Де зараз акторка і чим займається – розповідаємо далі.

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Що відомо про Дарину Федину та її першу роль

Дарина Федина народилася у Львові. У 2018 році вона успішно завершила навчання в гімназії імені Шептицьких. Після цього молода артистка переїхала до Києва і вступила до національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет театрального мистецтва, де її викладачем був Богдан Бенюк. Її першою телевізійною роллю став саме серіал "Спіймати Кайдаша", який вийшов в ефір навесні 2020 року.

Процес відбору акторів на роль Мелашки був неоднозначним, і сама Дарина спочатку вагалася брати участь у пробах. Проте кастинг-директор зміг переконати її. Григорій Бакланов, який у серіалі виконував роль чоловіка Мелашки, розповів, що їх перший знімальний день розпочався саме зі сцени, де Мелашка і Лаврін гуляли в лісі, і вона читала йому свої вірші.

Ця сцена стала особливою для Дарини, адже це був перший день зйомок у її житті, а сцена ще й містила поцілунок. Попри це, актори грали надзвичайно ніжно і відчували одне одного; в результаті сцена вийшла дуже емоційною і відвертою. Григорій також підкреслив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", що Дарина Федина дуже професійно справилася з роллю Мелашки, особливо для її віку.

Лаврін та Мелашка / Скриншот зі серіалу

Протягом декількох місяців фільм знімали поблизу Києва. Дарині доводилося балансувати між роботою та навчанням. Вона раніше розповідала, що намагалася нікого не підвести. Це було нелегко, але Дарина подолала всі труднощі.

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Перший хейт

Коли серіал "Спіймати Кайдаша" вийшов на екрани весною 2020 року, Дарина Федина стикнулася з хейтом. Спочатку глядачі захоплювалися її грою, але після закінчення серіалу стали висловлювати негативні відгуки. У мережі з'явилися коментарі, в яких дівчину критикували й питали, як вона могла виконати таку роль.

Проте акторка ставилася до хейту з розумінням, вона очікувала, що її складну роль будуть оцінювати. Попри це, Дарина продовжила віддаватися акторській справі з великим запалом.

Де зараз акторка

Минулого року після закінчення вишу Дарина Федина повернулася до свого рідного Львова. Там їй запропонували працювати у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса. Паралельно з акторською кар'єрою в театрі, Дарина вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет культури й мистецтв. Таким чином, вона продовжує розвивати свої акторські та культурні навички.

Щодо соціальних мереж, Дарина Федина зареєстрована в інстаграмі, але на її сторінці не має жодного допису. У той час як у фейсбуці акторка публікує регулярно, більшість її постів присвячені волонтерству та справам, які важливі для неї особисто.

Дарина Федина / Фото з фейсбуку акторки