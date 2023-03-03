Даррен Аронофскі написав про показ фільму "Кит" у Києві, який перервала повітряна тривога

У Києві 25 лютого відбувся допрем’єрний показ фільму "Кит" режисера-візіонера Даррена Аронофскі. У своїх соцмережах він написав про те, як на стрічку відреагували українці.

"Кит" вперше показали у Києві 25 лютого. Фільм заснований на однойменній п'єсі Семюеля Хантера.

Дивіться також Емоційна "Мавка" вже в кіно: перші відгуки на найдорожчий український мультфільм

Даррен Аронофскі написав про український показ його фільму "Кит"

"Кількість проданих квитків: 332 (що однозначно є одним із рекордів минулого року на 1 показ, порівняти можна хіба що з презентаціями місцевих проєктів із місцевими зірками). Запрошені представники ЗМІ: 29. Формат показу: вступне слово українського кінокритика + кінопоказ", написав Даррен Аронофскі.

Реакція: повністю позитивна, глядачі не хотіли йти, попри оголошену наприкінці повітряну тривогу. На щастя, її швидко скасували й ми змогли показати фільм до кінця. "Кит" був зустрінутий овацією протягом кількох хвилин, що не зовсім звичайно для української публіки, якщо зовсім чесно. Це безперечно показник виключно позитивної реакції на фільм,

– зазначив Аронофскі.

До свого допису режисер прикріпив синьо-жовтого Кита. "Дякуємо режисеру Даррену Аронофскі за підтримку!", – написав дистриб'ютор фільму ADASTRA CINEMA.

Даррен Аронофскі написав про український показ його фільму "Кит" / Фото з інстаграму режисера

"Кит": сюжет і трейлер

У "Киті" головну роль зіграв Брендан Фрейзер. Він перевтілився в людину, яка страждає на важке ожиріння, але щосили намагається зберегти стосунки зі своєю 17-річною дочкою, яку грає зірка серіалу "Дивні дива" Седі Сінк. До акторського складу другого плану також входять Хонг Чау, Саманта Мортон та Тай Сімпкінс.

"Кит" 2023: дивіться трейлер фільму

Щоб зіграти головного героя у фільмі, Фрейзер носив костюм-протез, який додавав у вазі. Актор проводив цілих шість годин у кріслі гримера щодня, щоб повністю перетворитися на персонажа. В інтерв'ю перед венеціанською прем'єрою фільму, Фрейзер поділився, що його штучний костюм був "громіздким і не зовсім зручним", додавши: "Торс був майже як сорочка з рукавами, які були відшліфовані вручну, щоб виглядати ідентично, як людська шкіра, аж до вибитого вручну волосся". У огляді "Кита" кінокритик Variety назвав гру Фрейзера зворушливою і насиченою.

Брендана Фрейзера готують до зйомок: дивіться відео