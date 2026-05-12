Ця популярна українська акторка була учасницею "Фабрики зірок"

Нещодавно стало відомо, що на екрани повертається легендарне шоу – "Фабрика зірок". Кастинг уже триває, і тому саме зараз найкращий момент, щоб згадати про колишніх зірок цього проєкту. З'ясувалось, що акторка Дар'я Легейда-Сова була учасницею "Фабрики" у далекому 2011 році.

Ця сторінка її біографії не надто популярна, адже Дар'я свідомо обрала акторство замість співочої кар'єри. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про життя Легейди.

Коротка біографія Дар'ї Легейди-Сови

Сьогодні Дар'ю знають як акторку театру та кіно. Спершу вона освоїла танцювальне мистецтво (п'ять років виступала у танцювальному колективі "Браво").

У співочій царині взяла псевдонім Даша Доріс. Саме під цим іменем дівчина отримувала призові місця на конкурсах "Сергієвські зорі", "Діти Сонця" і "Світові таланти".

Очевидно, що участь у четвертому сезоні "Фабрики зірок", що проходив у 2011 році, не міг не залишити слід у її житті.

Та після "Фабрики зірок" Легейда вирішила змінити напрям своїх уподобань. Вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчалася за спеціальністю "акторське мистецтво драматичного театру і кіно" під керівництвом курсу Станіслава Мойсеєва.

Дебют у кіно Дар'ї Легейда відбувся у віці 22 років у фільмі "Безсмертник" (2015). А після навчання у виші почала грати в трупі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Декілька років тому вийшла заміж за зіркового колегу – Дмитра Сову.

Де зараз Дар'я Легейда-Сова?

Батько та чоловік зірки сьогодні перебувають на фронті. Сама акторка казала, що розглядає можливість служби у ЗСУ як оператор дронів через проблеми зі здоров'ям, які заважають їй стати бойовою медикинею.

Її чоловік, актор фільму "Черкаси" – Дмитро Сова, казав в інтерв'ю Аліні Доротюк, що підтримує рішення дружини та готовий допомогти їй.

У повсякденному житті продовжує зніматись і грає на сцені театру. Однак і не забуває, що військо потребує допомоги. Дар'я організовує збори для воїнів та займається волонтерством.

У березні 2022 року, коли батько актриси пішов служити, Даша розпочала шити амуніцію для військових та писати звернення в соцмережах, закликаючи допомагати військовим.

До прикладу, навіть зараз у шапці профілю в інстаграмі зірки є прикріплена банка зі збором на потреби підрозділу "Чорне крило". Будь-хто може задонатити, щоб зробити добру справу.