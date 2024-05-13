На початку війни працювала в українському посольстві у Польщі: де зараз Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова – впізнавана та одна з найяскравіших українських акторок. Після початку повномасштабного вторгнення в українському кіновиробництві відбулася невелика пауза. Так склалося, що через це жінці вдалося освоїти нову професію.

У матеріалі Кіно 24 читайте про те, чим зараз займається Дар'я Трегубова. Та, чи повернулася акторка на знімальні майданчики.

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Де зараз Дар'я Трегубова

Коли почалася війна, акторка з донькою поїхали до Польщі. Тоді Дар'я Трегубова почала працювати в українському посольстві з нашим послом Андрієм Дещицею.

І дуже з цього щаслива, бо мені важливо було щось робити, допомагати. Я не можу лежати і страждати. Це не моя тема. А коли я щось роблю, мені здається, що все в нормі. Працювала там (в посольстві – Кіно 24) майже пів року,

– розповідала акторка.

Дар'я розповідала, що тоді займалася саме культурним сектором.

"Знайти потрібні контакти, організувати виставку, концерти… Це був мій нормальний ритм. Просто я ще не працювала у таких незвичних умовах. Наше посольство – молодці, всі працівники працювали на результат, було відчуття, що ти серед своїх. Я мало спала, багато працювала, і мене це влаштовувало", – ділилася акторка.

В жінки також є проєкт #дашачитає, де вона читаєте вірші українських поетів. Це вона робила і під час війни.

"А потім ще й виникла потреба у #дашачитає, я робила благодійні заходи, і люди, для яких я читала вірші, давали гроші на гуманітарні потреби, для "Охматдиту", на дрони ми збирали, – зазначала акторка в інтерв'ю для KP.UA.

Так, Дар'я проживала за кордоном рік, згодом повернулася до Києва, де й перебуває зараз. Вона розповідала, що наразі не так багато проєктів, як раніше, але все одно вони є. Зокрема, почали знімати новий сезон серіалу "Коп з минулого", який так люблять глядачі і в якому знялася акторка.

Нещодавно на екрани вийшов телесеріал "Зозулі", де грати одну з головних ролей випало Дар'ї.

"Зозулі" – це саме ось цей новий караван серіалів. Бо я знімаюся і в стрічках більш класичних, але "Зозулі" мені дуже зайшли, ми здружилися з командою. За цим процесом цікаво спостерігати, бо я вже бачу трошки інші сценарії, трошки інших персонажів, трошки інші стосунки, коли вже не йдеться про те, що серіал будуть показувати на дві країни і треба зберегти якийсь статус-кво,

– розповіла акторка в інтерв'ю для Beauty HUB.

Також вона поділилася, що знялася в дуже, як сама акторка зазначила, "нетривіальному" проєкті, який називається Kill Putler. Вона зазначила, що "це абсурдистська, сатирична комедія, яка має 2024 року вийти в країнах Балтії, а потім, можливо, і в Україні".

В цьому ж інтерв'ю Дар'я поділилася, що влітку буде знімати свій фільм, який мала почати 26 березня 2022 року, однак повномасштабна війна внесла свої корективи. Так, зірка українського кіно розповіла, що цього року мають розпочатися зйомки, оскільки є відповідальність перед Держкіно, яке виділило на фільм кошти. Таким чином, Дар'я Трегубова буде реалізувати свої режисерські амбіції.

"Дуже сподіваюся, що це буде достойно, але мені трохи лячно", – поділилася емоціями акторка.

Тож маємо надію, що і ми скоро будемо мати можливість побачити проєкт, режисером якого є чудова українська акторка Дар'я Трегубова.