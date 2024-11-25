Зірка серіалу "Реванш" поділилася подробицями стосунків та зізналась, що думає про заміжжя

Зірка одного із найновіших українських серіалів "Реванш" Дар'я Трегубова поділилась подробицями свого особистого життя. Акторка розповіла про стосунки з колишнім чоловіком після їхнього розлучення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Телеканал ТЕТ. Крім того, акторка відповіла на питання, чи готова вона до заміжжя з новим бойфрендом.

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Дар'я Трегубова про стосунки із колишнім чоловіком

Як відомо, Дар'я Трегубова розлучилася з ексобранцем, бізнесменом Дмитром, ще у 2011 році. Артистка згадала, що криза у їхньому шлюбі почалася після народження доньки Поліни, якій зараз вже 13 років. Саме поява дитини стала тим моментом, коли між ними виникли серйозні труднощі.

Як і в багатьох подібних випадках, їхній розрив був скандальним, адже пара не могла знайти спільної мови й часто сварилася. Проте, з часом, як зазначила Дар'я, вони змогли подолати свої конфлікти й знову знайти порозуміння.

Зараз колишні партнери підтримують нормальні стосунки та чудово ладнають, особливо коли йдеться про виховання їхньої доньки.

Ми домовилися, що тато займається усім, що пов'язано з навчанням, тобто, на батьківські збори він піде. У Діми більш передбачуваний графік, тому він може це робити. Я вважаю, що ми нормально побудували цю історію,

– поділилася Трегубова.

Трегубова підкреслила, що, попри минулі труднощі, їм вдалося побудувати здорові стосунки й зберегти гармонію в спільному вихованні Поліни.

Дар'я Трегубова про нового бойфренда та заміжжя

Пів року тому Дар'я Трегубова розпочала нові стосунки, і хоча акторка натякнула, що її новий обранець молодший за неї, подробиці про нього вона поки що не розкриває. Зірка підкреслила, що на даному етапі її життя важливі не стільки питання офіційного заміжжя, скільки емоційна близькість та гармонія у стосунках.

Дар'я не поспішає під вінець і зазначає, що для неї одруження не є пріоритетом. Вона мріє про щасливу родину, але зазначає, що це питання не є в топі її життєвих цілей.

Для мене питання жити разом і одруження просто не є навіть в першій трійці моїх зараз питань. Саме тому у мене тепер якісь прекрасні стосунки, коли ти перестаєш про щось паритись і думати, як їх покращити, воно само починає працювати так, як мусить,

– каже Дар'я.

Інтерв'ю Дар'ї Трегубової: дивіться відео онлайн

Трегубова наголосила, що важливіше за все для неї зараз – це почуття гармонії та щастя в стосунках, а не формальні зобов'язання. Однак акторка впевнена, що в майбутньому вона таки одружиться знову.