Знищувати за це недоречно, – Трегубова захистила Горбунова та Решетника, яких захейтили в мережі

Українська акторка Даша Трегубова стала на захист Юрія Горбунова та Григорія Решетника, які раніше стали об'єктом агресивних коментарів у соціальних мережах у зв'язку з рядом скандалів.

Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Трегубова про українських знаменитостей, на яких раніше звалилось чимало критики та чому засуджує хейт.

Радимо Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою

Даша Трегубова стала на захист Решетника та Горбунова

У своєму інтерв'ю вона висловила думку, що критика, яка спрямована на шоуменів, є несправедливою, оскільки вони неодноразово доводили свою підтримку та бажання бачити краще майбутнє для України.

Я знаю Гришу багато років, він справді дуже хороша людина. Також Горбунов. Ми з ним мало перетиналися по життю, але щойно почався хейт із серіалом, я згадала 2008 рік, Донецьк, я тоді приїжджала туди як ведуча. Я вийшла на сцену, і він мені сказав: "Даша, давай українською". 2008 рік! Донецьк. Для мене це ознака того, що людина була послідовно патріотом,

– сказала Даша.

Трегубова наголосила, що неприпустимо застосовувати "культуру скасування" до тих осіб, які не заслуговують на це.

Вони роблять помилки, а хто із вас не робить? Якщо ти ходиш у вишиванці все життя, а потім крадеш у держави мільярд, за це треба садити на все життя. А якщо ти був послідовним і добрим, а потім припустився якоїсь помилки, то знищувати за це недоречно,

– вважає актриса.

Інтерв'ю Даші Трегубової: дивіться онлайн відео

Чому хейтять Григорія Решетника та Юрія Горбунова

У 2023 році телеведучий та продюсер Юрій Горбунов опинився в епіцентрі скандалу, пов'язаного з отриманням 33 мільйонів гривень з державного бюджету для зйомок серіалу "СМТ Інгулець". Під час загострення хейту в його адресу, шоумен вирішив відмовитися від державного фінансування проєкту та повідомив, що має намір фінансувати його з власних коштів.

Водночас Решетника піддавали критиці у соцмережах через проведення скандального весілля експрокурора та колишньої працівниці ДБР – Ростислава Ільницького та Роксолани Москви.