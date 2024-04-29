Відома українська акторка Дар'я Легейда розсекретила, де служить її чоловік Дмитро Сова

Знамените українське акторське подружжя Дар'я Легейда та Дмитро Сова з початку великої війни зайняли чітку громадянську позицію. Тому Дмитро взяв зброю до рук та став на захист України, а Дар'я займається волонтерством, організовує та поширює збори у соцмережах.

Окрім того, Легейда знімається в українських стрічках, які популяризують культурну спадщину України, одним із таких фільмів є "Крашанка", яка вже доступна до перегляду у кінотеатрах. В інтерв'ю Кіно 24 Дар'я відверто поділилась, де служить її чоловік.

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Дар'я Легейда розповіла, де служить Дмитро Сова

Акторка зізналась, що її чоловік та батько служать в одній бригаді, однак на різних посадах. Окрім того, Дар'я каже, що їм надзвичайно рідко вдається бачитись. Зокрема, через те, що Дмитро Сова ще не був у відпустці, відколи пішов у лави ЗСУ.

Мій чоловік і тато служать у 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Звісно, що на різних посадах. Бачитись нам вдається надзвичайно рідко. Дмитро ще не був у відпустці, відколи пішов у ЗСУ,

– розповіла Легейда.

Акторка зізнається, дуже чекає, аби її коханого відпустили додому, щоб вони нарешті змогли провести більше часу удвох.

Де познайомились Дар'я та Дмитро Сова

Дар'я і Дмитро познайомилися у жовтні 2020 року під час зйомок і, майже одразу, почали жити разом. Через 10 місяців з моменту початку їхнього роману пара офіційно зареєструвала свої стосунки.

Пропозицію коханій актор зробив вдома, дуже просто.

"Це сталося на кухні. Здається, ми приїхали після якогось заходу. Я підійшов до Даші й сказав: "Вибач, але я не можу більше терпіти". Вона запитує: мовляв, що таке?", – пригадував актор.

Після цього Дмитро попросив руки Дар'ї й, звісно, вона погодилась.