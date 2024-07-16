Ада Роговцева висловлювала свою чітку позицію щодо війни Росії проти України ще до початку повномасштабного вторгнення. Підтвердила її й після 24 лютого 2022 року. Вона засуджує путінський режим та вважає, що росіян потрібно знищувати. Чим зараз займаєтеся акторка, розповість Кіно 24.

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Ада Роговцева про війну в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення Ада Роговцева організувала вдома волонтерський штаб. Вона запрошувала до себе українських захисників, аби вони змогли помитися та поїсти. Акторка давала військовим чисті речі та готувала для них. Це допомагало жінці заспокоюватися, адже час пролітав непомітно.

Влітку минулого року Роговцева зазначила, що ненавидить росіян. Жінка назвала їх нелюдами та пригадала, який біль відчувала, коли загинув Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Акторка наголосила, що російські військові відбирають життя у найкращих представників українського народу. Ада додала, що вони могли б стати майбутніми державними діячами, які б змінили Україну, адже мають неоціненний досвід.

Чим зараз займається Ада Роговцева

У свої 87 років Ада Роговцева продовжує грати у театральних виставах. Акторка не раз дякувала українським захисникам та захисницям за таку можливість, оскільки без них це було б неможливо робити. Жінка навіть закликала глядачів не приносити квіти, а натомість витрачати ці гроші на допомогу українському війську.

Напередодні свого дня народження Роговцева повідомила, що 16 липня гратиме у виставі "Схоже на щастя". Вона оголосила збір на машину для бойових медиків та додала, що це буде найкращим подарунком.

Вчора був поранений побратим мого зятя – доброволець, медик, який на евакуації потрапив під обстріл. За три дні до того, так само на евакуації, ворожий дрон скинули на їхню машину і вона згоріла вщент,

– написала Ада Роговцева.

Захисник отримав не важке поранення та зараз перебуває у лікарні. На щастя, всіх поранених, які були під час тієї евакуації, також вдалося врятувати. Акторка сподівається зібрати гроші, поки триває лікування.

Ада Роговцева вже багато років є справжнім прикладом для українців. Жінка продовжує проживати у Києві, допомагати українському війську, працювати, прославляти та популяризувати українську культуру. Крім того, відмовилася виступати у Росії ще у 2014 році, коли деякі колеги акторки цього не зробили та не мали чіткої позиції. Її висловлювання про Україну та війну розлітаються на цитати та надихають багатьох людей.